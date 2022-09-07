Праздновать или откладывать: ведущая и психолог Юлия Зорий рассказала, актуальны ли праздничные события

Мы учимся жить в новых реалиях – реалиях войны. Приспосабливаемся, чтобы выжить, и так или иначе появляются поводы не только для печали и отчаяния, но и радости: рождаются дети, женятся влюбленные, проходят дни рождения. В то же время возникают споры вокруг уместности «праздновать или отложить». Можно ли отмечать сейчас радостные события, рассказала практикующий психолог, ведущая «Утра в Большом Городе» (ICTV) Юлия Зорий.

Каждому иногда нужно хоть ненадолго переключиться, объясняет Юлия. Главное, сохранять баланс, когда отсутствуют крайности – от громкого гуляния до запрета на любую приятную эмоцию или событие.

По мнению психолога, в этой ситуации можно понять обоих. И тех, кто против, потому что устроить громкое празднование в то время, когда люди гибнут, раздаются сирены и прилетают ракеты, неуместно. А еще может травмировать тех, кто испытал на себе ужас войны больше других. И тех, кто борется за право жить жизнь здесь и сейчас, для которых самый мелкий повод для радости, позитива и встречи с близкими – серьезный ресурс, чтобы восстановиться и эффективно действовать дальше.

Важно научиться жить новой жизнью и сделать ее комфортной, насколько возможно, советует Юлия. Новые правила поведения требуют уважения друг к другу. Если мы решили что-то отпраздновать, то должны это делать в соответствии с правилами нового времени. Нужно дать себе разрешение на небольшие радости.

Если вы мечтали о пышной свадьбе, то подумайте, как лучше это сделать в наше время: либо сменить формат на тихий семейный праздник или подождать и отыграть свадьбу позже, после победы, но так как вы мечтали. Выбор всегда за вами, и он всегда есть

— уверяет Юлия.