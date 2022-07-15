Стала агрессивной во время войны: 5 экологичных способов обуздать гнев

Почему возникают такие сильные эмоции, и как их безопасно отпускать

Война стала настоящим испытанием для нашей психики. Бесчеловечные поступки россиян вызывают целый спектр разных чувств: грусть, отчаяние, ненависть и сильное желание сатисфакции. Многие украинцы отмечают, что после вторжения стали более агрессивными: начали ссориться в соцсетях, хотя раньше за собой такого не замечали, бросаться на близких с криками, а потом упрекать себя – можно же было сдержаться. Почему мы стали больше злиться, и как обуздать агрессию – советами поделилась практикующий психолог, ведущая «Ранку у Великому Місті» на ICTV Юлия Зорий.

Защита изнутри

– Эмоции обычно зависят от конкретных ситуаций, они всегда являются реакцией на что-то, другими словами – это форма ответа на ситуацию или событие, – объясняет Юлия. – Они выполняют несколько важных функций.

Оценка. Эмоция выступает обобщенным анализом ситуации, в которой находится человек. Например, мы испытываем страх, если мозг просканировал ситуацию и заключил, что для нас есть опасность.

Маркировка потребностей. Поскольку эмоции связаны с нашими потребностями, они обеспечивают человека энергией для их удовлетворения и одновременно выступают оценкой того, как это происходит. К примеру, незакрытая потребность в безопасности «маркируется» страхом, если угроза очевидна и ясна, или тревогой, если опасность есть, но непонятно, какая.

Защита. Проживание эмоции дает возможность избавиться от нее. То есть отсутствие реакции приводит к неконтролируемому взрыву, потому что накопилась критическая масса чувств, а выхода они не обнаружили. Поэтому эмоция всегда должна проявляться, в ее проявлении и состоит защитная функция.

Укрощение строптивого

Мы должны понять, что любую эмоцию контролировать не можем, – рассказывает Юлия. – У нас нет в голове кнопки, которая могла бы выключить или включить эмоцию. Вы спросите: «Ну как так? Есть же люди, умеющие контролировать себя». Отвечу: контролировать эмоцию – значит выбрать ответную реакцию на нее. То есть, если вы почувствовали, например, страх, то отключить его вам не удастся, а вот выбрать, как отреагировать, вы можете. И выбор этот – либо спрятаться, либо убежать, либо кричать, плакать, ссориться, собраться и действовать и т.д. От вас зависит не сама эмоция, вы на нее не влияете, а реакция на нее.

Агрессия возникает, когда невозможно справиться с эмоцией. Она может быть осознанной, в виде сублимации, когда мы преодолеваем внутреннее напряжение из-за перенаправления энергии на какие-то приемлемые цели, а также неосознанной. Ее приступы преимущественно возникают из-за нестабильности, потери понимания и веры в будущее, замкнутого пространства и т.д. А поскольку сейчас мы все постепенно осознаем, что так, как было раньше, уже не будет, эмоций много, и они зашкаливают, так что агрессия так или иначе начинает проявляться. Либо физически, когда люди дерутся, наносят телесные повреждения или портят вещи, или вербально: через обиды, обвинения, ругань, угрозы.

Если говорить об агрессии, то иногда отрицательные эмоции перерастают во что-то большее, чем в простую злобу. Приступы гнева могут со временем усиливаться, и от этого будет страдать и сам человек, и те, кто находится рядом.

Что с этим делать?

Есть несколько несложных приемов, которые помогут обуздать гнев и предупредить агрессивное поведение:

Для начала следует осознать, что именно вы сейчас чувствуете и в какой степени. Поговорите с собой и ответьте: «Я раздражена, потому что…» «Я злюсь сейчас из-за того, что…» То есть вы зафиксировали в себе это состояние, осознали его и объяснили себе. Попытайтесь переключиться с отрицательной эмоции на что-то более положительное: глубокое дыхание, медитацию, физические нагрузки (поприседайте, походите по лестнице вверх-вниз, просто подвигайтесь и т.д.), уберите, сложите вещи. Любое физическое действие уменьшит силу ощущений. Прогулки на свежем воздухе, если они возможны, просмотр фильма, чтение книг, занятия с детьми – это позволит отвлечься и переключиться. Если это агрессия на конкретного человека, представьте его напротив вас и озвучьте все, что возмущает, беспокоит, смущает. Сделайте это вслух. Но позаботьтесь, чтобы рядом с вами в этот момент никого не было. На всякий случай. Вспомните, что вам помогало преодолевать вспышки злобы в мирное время. Какие действия приводили в норму? Как спасались? И главное, не накапливайте эмоции. Каждая должна иметь выход, чтобы она не привела к срыву. Отыщите безопасные формы проявления агрессии. Это тот выбор реакции на эмоцию, о котором я говорила выше, потому что часто проблему создает не сама агрессия, а способ ее выражения.

Эмоции возникали и будут возникать. Для этого постоянно будет причина. Вам по силам попытаться сделать так, чтобы их проявление не навредило ни вам, ни окружающим. Выбирая ответную реакцию на ту или иную эмоцию, вам удастся легче ее прожить.

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