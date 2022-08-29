Психологиня Юлія Зорій дала поради батькам, як прийняти рішення про навчання дітей у війну

Питання, яке хвилює батьків зараз, – яким буде навчання в умовах війни і чи безпечно взагалі віддавати дітей до школи. У соцмережах сперечаються про надійність шкільних підвалів, небезпеку великих шкільних вікон і ймовірність прильотів ракет. Хтось наводить аргументи «за» і «проти» офлайн чи онлайн навчання, проте страх від цього меншим не стає.

Практикуюча психологиня, ведуча «Ранку у Великому Місті» (ICTV) Юлія Зорій дала поради батькам, як подолати стрес і прийняти для себе рішення.

Прийміть емоцію страху

Треба розуміти, що страх – це емоція, яка викликає у відповідь на дійсну чи можливу загрозу для людини. Це інстинкт виживання, механізм захисту, закладений в нас як базове налаштування. Тому варто прийняти і визнати цю емоцію, а не корити себе за нерішучість через страх.

Збалансуйте страх цінністю вашого бажання

Ми не можемо викреслити страх, сказавши «просто не бійся»: це неможливо. Без прийняття самого факту страху його не вдасться збалансувати. Виглядає це приблизно так: «Моє бажання сильніше, ніж той страх, який є і який я визнаю».

Якщо ваше бажання, щоб дитина ходила саме у цю школу чи садок, саме у цьому місці, щоб вона навчалась, соціалізувалась, тоді те, що ви зможете зробити – це дізнатися, наприклад, чи є бомбосховища у цій школі і як вони облаштовані, чи знають вчителі, як діяти в разі сирени, чи є у вас постійний зв’язок з дитиною чи вчителем, як швидко евакуювати дитину в разі небезпеки.

Якщо цей варіант вас не влаштовує, тоді можете розглянути навчання онлайн. Часи коронавірусу навчили і дітей, і батьків вчитися онлайн, тож сьогодні ця перспектива вже не лякає.

Якщо ви перебуваєте за кордоном і повертатися в Україну поки не плануєте з міркувань безпеки, то у ваших силах спробувати влаштувати дитину в місцеву школу або погодитися на онлайн-навчання, або займатися із дитиною самостійно за шкільною програмою.

Також можна міксувати різні види навчання. Де б ви не знаходилися, зараз існує багато освітніх платформ і телеуроків для школярів різного віку.

Звичайно, все це може бути складно, бо ніхто не відміняє і фактору вашої зайнятості, але давайте обирати і робити те, що у ваших силах.