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Главная / Віталій Кім: Мені все життя хтось погрожує / 12.05.2022 17:20
12.05.2022 17:20
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Віталій Кім: Мені все життя хтось погрожує

Віталій Кім: Мені все життя хтось погрожує

Найоптимістичніший політик України, Віталій Кім, в інтерв’ю для ютуб-проєку «Україна на зв’язку» розповів про погрози власному життю та чи вдасться росіянам пробити «південний коридор до Придністров’я». 

«Багато з нас народилися в Рядянському Союзі і тому пам’ятають: якщо російська влада каже, що все добре в банку, то треба йти знімати гроші. Тому я до їх планів ставлюся так: якщо кажуть, що будуть нападати, то значить не будуть. Тому, що вони не мають казати про свої наміри. Вони повинні про результати доповідати. По-друге, вони збільшують свою присутність тут, але ці плани у них існували і раніше. А тоді передумов і можливостей у них було більше. Тому зараз шанси того, що вони хотіли зробити й так набагато менші. Ми розраховуємо на наші ЗСУ. Ми допомагаємо нашій армії. Орки це розумію і намагаються щось зробити, але час працює на нас”

 — зазначає Кім.   

Повна версія інтерв’ю та більше ексклюзиву за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=1mLMV46hCcE

Оксана Гутцайт тримає зв’язок з усіма українцями, а ви тримайте зв’язок з ICTV, щоб бути в курсі найактуальніших інтерв’ю. 

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Теги: Віталій Кім, Оксана Гутцайт, проект Україна на звʼязку
12.05.2022 17:20



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