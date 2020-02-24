Трендовые образы 2020 от ведущих «Утра в Большом Городе»

Ведущие программы «Утро в Большом Городе» Юлия Зорий, Павел Казарин, Антон Равицкий решили поэкспериментировать со стилем и примеряли образы, которые будут актуальны в этом году.

Недавно команда проекта «Утро в Большом городе» отметила свой пятилетний юбилей. Такая круглая дата стала прекрасным поводом немного обновиться и в первую очередь звезды ICTV решили взяться за свой гардероб. А в экспериментах со стилем им помогала fashion-команда ELLE в рамках спецпроекта ELLE X ICTV.

Как чувствовать себя в кадре комфортно, стильно, органично? Какие луки будут трендовыми в 2020 году? И как наши ведущие примерили новые образы – смотрите прямо сейчас в бэкстейдже.

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