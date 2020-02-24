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Главная / Трендовые образы 2020 от ведущих «Утра в Большом Городе» / 24.02.2020 17:37
24.02.2020 17:37
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Трендовые образы 2020 от ведущих «Утра в Большом Городе»


Ведущие программы «Утро в Большом Городе» Юлия Зорий, Павел Казарин, Антон Равицкий решили поэкспериментировать со стилем и примеряли образы, которые будут актуальны в этом году.

Недавно команда проекта «Утро в Большом городе» отметила свой пятилетний юбилей. Такая круглая дата стала прекрасным поводом немного обновиться и в первую очередь звезды ICTV решили взяться за свой гардероб. А в экспериментах со стилем им помогала fashion-команда ELLE в рамках спецпроекта ELLE X ICTV.

Как чувствовать себя в кадре комфортно, стильно, органично? Какие луки будут трендовыми в 2020 году? И как наши ведущие примерили новые образы – смотрите прямо сейчас в бэкстейдже.

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Теги: Антон Равицький, Павло Казарин, Ранок у Великому Місті, Юлія Зорій
24.02.2020 17:37



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