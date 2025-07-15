Ведуча ICTV Оксана Гутцайт відкрила в собі талант до дубляжу в анімаційному фільмі «Смурфи»

12 липня в кінотеатрі Оскар ТРЦ Gulliver відбулася яскрава прем’єра сімейної пригоди «Смурфи». Разом із героями історії на порятунок тата Смурфа вирушили зірки дубляжу — Оксана Гутцайт, Григорій Бакланов, Віталіна Біблів, а також запрошені зіркові гості, блогери та їхні дітки.

Для Оксани Гутцайт – це взагалі абсолютно новий досвід у житті. Зірка ділиться враженнями про те, наскільки їй сподобалося бути акторкою дубляжу.

«Це неймовірний досвід. Дивовижний! Хоч моя роль невелика, але для мене вона головна! Хвилювалася, адже для мене це вперше! Дуже сподобалося, не хотілося йти зі студії (сміється). Потім ще кілька днів думала: «О! Варто було вкласти ще таку емоцію! Додати такого забарвлення голосом!» Сподіваюсь, моя героїня сподобається глядачам!», — розповіла ведуча “Фактів” на телеканалі ICTV Оксана Гутцайт.

На гостей чекала справжня смурфова атмосфера: діти могли зробити аквагрим, сфотографуватись зі Смурфом, насолодитися частуваннями від партнерів та взяти участь у розіграші коміксів про улюблених смурфів від ІРБІС.

Також допремʼєрний показ відвідала сімʼя ведучого Факти.ICTV Андрія Ковальського:

«Смурфи» — це теплий, добрий мультик про справжню дружбу, підтримку й те, як важливо залишатися собою і не зраджувати собі та друзям. Нам з родиною дуже сподобався,рекомендуємо для сімейного перегляду, бо є багато жартів адаптованих тільки для батьків)», — поділився телеведучий Андрій Ковальський.

Малеча радісно знайомилася з улюбленими героями, а дорослі занурювались у світ дитинства разом з новою історією про дружбу, хоробрість і веселу команду смурфів.

Партнери прем’єри: Яготинське, Ібріс Комікси, Makeup, радіо П’ятниця, Voda UA, Bolt

Медіапартнери: ICTV2, Твій малюк, 4mama, Суспільне Культура, Колайдер, Кінологічні вечорниці

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