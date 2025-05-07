Ведуча програми “Факти” на телеканалі ICTV та марафону “Єдині новини” Оксана Гутцайт стала першою пасажиркою на потязі Укрзалізниці, який перетворився на справжній артобʼєкт, створений відомою художницею Барбарою Крюгер.







Оксана Гутцайт стала першою пасажиркою на потязі, розмальованому всесвітньо відомою художницею / 4 фотографии

Проєкт розроблений у співпраці з RIBBON International та Укрзалізницею. Інсталяція охоплює всі 9 вагонів і впродовж 2 місяців курсуватиме різними маршрутами по Україні й навіть за кордон – до Харкова, Краматорська, Трускавця, Львова, Дніпра та Перемишля. Спеціально для Укрзалізниці, що є символом стійкості та невпинного руху, Крюгер створила роботу «Без назви» (Ще одне знову)», присвячену українцям, які щодня продовжують невпинний рух.

“Укрзалізниця спільно з Ribbon International запустила унікальний потяг-артобʼєкт! Створила інсталяцію на усіх 9 вагонах всесвітньо відома художниця Барбара Крюгер. На стінах потяга поетичні висловлювання про біль і непохитну стійкість українців. Ми були першими пасажирами. Цей потяг – не просто транспорт, а символ незламності українського духу й сили мистецтва. Для мене велика честь бути першою пасажиркою цього артоб’єкта, створеного Барбарою Крюгер”, – зазначила Оксана Гутцайт.

Залізниця, яка за часи повномасштабного вторгнення стала справжнім простором спротиву, перетворює подорож таким поїздом на життєстверджувальний маніфест. Разом із невпинним залізничним рухом, змінюються не лише навколишні ландшафти, пасажири та події, а й значення слів художниці, побудованих із виразних протиставлень болю героїчного подвигу та повсякденності. Кожна нова станція — ще один вектор сприйняття.









Оксана Гутцайт стала першою пасажиркою на потязі, розмальованому всесвітньо відомою художницею / 5 фотографий

«Укрзалізниця рада співпрацювати з однією з найвідоміших художниць світу, щоб донести послання солідарності до українців, а також засвідчити стійкість нашої країни для світу. Впродовж повномасштабної війни ми стали набагато більшим, ніж просто громадський транспорт, і постійно шукаємо нові креативні способи впливу», – зазначив Олександр Перцовський, голова правління Укрзалізниці.