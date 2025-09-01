Названа хедлайнерка Фестивалю “Благодійний WEEKEND”

6 та 7 вересня у Києві відбудеться Фестиваль “Благодійного WEEKEND” Маші Єфросиніної та ГО «Фонд Маша», який через пандемію та повномасштабне вторгнення був на паузі. Його хедлайнеркою стане KOLA. Співачка виступить зі своїми найвідомішими хітами в рамках вечірнього концерту фестивалю 6 вересня.

Протягом двох днів на гостей Фестивалю чекатиме насичена програма, яка поєднає розваги для дорослих та дітей, і корисні активності. Зіркові тренування, духовні практики, лейкторій, тренінги з самодопомоги та домедичної допомоги, величезний простір з активностями і майстер-класами для дітей, зони з турботи про здоровʼя і догляду і, безумовно, вечірній зірковий концерт, який закінчиться DJ сетом.

Концерт українських артистів відбуватиметься щодня 6 та 7 вересня з 18 години. Раніше Маша Єфросиніна вже повідомляла, що на Фестивалі виступлять alyona alyona, ROXOLANA та MamaRika. Тепер до зіркового лайнапу приєднується KOLA.

“Кожен українець має допомагати щоденно, сьогодні — це обовʼязок кожного з нас. Вірю, що разом ми можемо робити великі речі, бо ми це вміємо! Я доєдналась до цієї події, бо вірю, що творчість підтримує та обʼєднує людей. Тільки разом ми можемо змінювати життя на краще. Памʼятай — залишатися байдужим — це найгірше, що ти можеш обрати, тому допомагай щодня тим, хто цього потребує,” — коментує українська співачка KOLA.

“Я щаслива назвати KOLA хедлайнеркою нашого Благодійного WEEKEND’у. Моя логіка дуже проста: Фестиваль, який ми створили, — для людей і про людей, саме тому на нашій головній сцені виступлять саме ті артисти, чия творчість стверджує життя, любов і щирість, хто тут і зараз для людей і про людей.

І Настя, без перебільшень, саме така. Наш концерт, як і кожна активність протягом цих двох днів, дасть можливість гостям перезавантажитись, відчути тепло, турботу і любов усіх, хто працює і дотичний до цієї великої події. І це наше тепло і турботу ми передамо жінкам, які потребують нашої допомоги: на психо-емоційне відновлення тих, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення, та парамедикиням, які рятують життя на передовій. Всі зібрані на Фестивалі кошти будуть передані ГО “Фонд Маша” та Медичній службі “УЛЬФ” батальйону “Вовки Да Вінчі,” — коментує Маша Єфросиніна, засновниця Фестивалю “Благодійний WEEKEND”

Квитки і розклад події доступні за посиланням — https://mashafest.com

Цього року легендарний фестиваль відбудеться у River Mall (Дніпровська набережна, 12) у парку біля води.

Інформаційні партнери: ICTV2, Новий канал, МУЗВАР, Наше Радіо.