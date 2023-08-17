Сьогодні команда художньо-документального фільму «Перший код» вразила глядачів новим захоплюючим трейлером та постером, а також оголосила довгоочікувану дату всеукраїнської премʼєри — 16 листопада 2023 року! Телеканал ICTV2 став інформаційним партнером виходу фільму на великі екрани.

Ця надзвичайно очікувана стрічка, яка вже стала не просто фільмом, а справжньою візитівкою української ІТ-сфери, з бюджетом понад 500 000 доларів, нещодавно зібрала багато позитивних відгуків та рецензій під час закритих показів у Варшаві, Лондоні, Берліні, Барселоні, Лісабоні, Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та Сан-Франциско.

Сьогодні продюсер фільму Владислав Савченко та режисер Артур Лерман представили захоплюючий трейлер «Першого коду» та поділилися радісною новиною зі своїми прихильниками, оголосивши, що фільм вийде на українські екрани вже 16 листопада 2023 року.

«Перший код» — історія-подорож у часі: вона розпочинається ще з 50-х років — від створення українськими інженерами першого комп’ютера — й триває до сьогодення, коли ІТ-сектор став не лише потужною індустрією, а й важливим фронтом у війні з росією. Кінострічка розповідає про реальну боротьбу з ворогом IT-спеціалістів, які об’єдналися у 300-тисячне віртуальне військо, та звичайних людей, що змогли протистояти ворогу за допомогою смартфонів.

Кожен глядач почує історії про створення кібер-військ з уст найвпливовіших людей світу. Зокрема від міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова – про те, яку роль зіграв кожен українець у кібер-війні. Фільм також розповідає історію української IT-індустрії в цілому — від зародження до цілісної структури кібервійськ.























«Ключ до розуміння українського ІТ»: Найочікуваніший фільм осені «Перший код» вийде у кіно 16 листопада. / 12 фотографий

«Перший код» зроблений на рівні Голлівуду, в форматі документальної драми. Це кіно на основі інформації з публічних джерел, розмов із фаундерами IT-компаній. Розповіді з перших вуст про те, як зароджувалася українська IT-сфера. Відтворення подій, що передає емоцію від часів 90-х і до сьогодні.

У зйомках фільму взяли участь представники компаній EPAM Ukraine, 3DLOOK, ELEKS, Looksery, Techiia holding, Sigma Software Group, SoftServe, НІКС, Uklon, Infopulse Ukraine, а також представники Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України та Міністерства цифрової трансформації.

Інформаційні партнери виходу стрічки на великі екрани — загальнонаціональний канал ICTV2, а також один із найбільших проєктів в YouTube — WAS, історичне научно-популярне шоу.

Фільм створено за ініціативи команди асоціації EASE.