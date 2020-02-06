Что подарить любимому на День Святого Валентина: лучшие идеи

Уже совсем скоро весь мир будет отмечать праздник романтики, нежности и любви – День Святого Валентина, или День всех влюбленных. Это не только прекрасная возможность признаться в любви, но и порадовать свою вторую половинку оригинальным подарком. Но что подарить любимому 14 февраля? Организовать интересный сюрприз парню труднее по сравнению с девушкой. Именно поэтому мы подготовили для вас несколько интересных идей.

Романтический сюрприз

Такой особый день очень важно провести вместе не в обыденной атмосфере. Поэтому подарите своему любимому человеку билет в мир эмоций. Это может быть подарочный сертификат на картинг, полет на воздушном шаре, экстрим на квадроциклах или билет на концерт, спектакль или фильм.

Если ваша вторая половинка любит более уютную атмосферу – устройте романтический сюрприз дома: приготовьте особый ужин и оденьте праздничное платье. Мужчины настолько редко видят вас дома во всей красе, что подобный вечер им обязательно запомнится!

Не забудьте и о «валентинке»! Мужчинам также нравится читать приятные слова признания в любви. Но предлагаем вам более оригинальный вариант: подготовьте записки с комплиментами, или листовки «10 причин почему я тебя люблю» и оформите их в коробку, любовные карты или постер.

Подарок для хобби

Подарками этой категории вы не только порадуете своего любимого, но и покажете насколько интересуетесь его увлечениями! Чем бы он ни занимался – подарок всегда можно выбрать.

Для примера: держатель для телефона, органайзер для различных мелочей, навигатор или набор инструментов прекрасно подойдут для любителей авто. Спортсмен будет приятно удивлен, если получит в подарок гантели, дверной турник, или же новый спортивный костюм.

Еще одним беспроигрышным вариантом для любого мужчины будут разнообразные гаджеты для компьютера, или мобильного телефона.

Полезные и практичные подарки

Если Вам вдруг не подходят предыдущие варианты – всегда можно выбрать практичную и полезную вещь в качестве подарка. Для тех женщин, кто любит дарить вещи, которые в первую очередь принесут пользу любимому, мы советуем обратить внимание на настоящий мужской набор, в который входит галстук, запонки, кожаный ремень, кошелек или портмоне.

Еще одним полезным вариантом может быть обычный комплект постельного белья, или же можно заказать белье с вашими общими фотографиями. Это не только полезная вещь для вас обоих, но и прекрасный повод напомнить любимому о своих чувствах.

Кроме того, советуем вам забыть о стандартном наборе «крем и пенка для бритья». Если очень хочется подарить набор косметики, а ваш муж носит бороду – предлагаем набор по уходу за бородой и усами. Это могут быть различные бальзамы и воски, которые восстанавливают волосяную структуру, увлажняют кожу и просто делают вид вашего любимого более брутальным и стильным.

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Юлия Хомик

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