Главная / В захваті навіть ШІ: Starlight Media презентує головні телевізійні прем’єри осені 2025 / 04.09.2025 14:27
04.09.2025 14:27
В захваті навіть ШІ: Starlight Media презентує головні телевізійні прем’єри осені 2025

Starlight Media презентує масштабний осінній сезон, що об’єднає сотні годин прем’єрного розважального, серіального та суспільно важливого контенту. Цього осіннього сезону запалюють заради глядачів одразу 12 каналів Starlight Media. Велика трійка українського телебачення — СТБ, Новий канал та ICTV2 — анонсує нові сезони улюблених прем’єр та нові історії, які глядач полюбить вже цієї осені.

Осінь 2025 року буде для глядачів яскравою та насиченою. Ми вкотре підтверджуємо нашу стратегічну роль у розвитку українського контенту — від масштабних розважальних форматів до суспільно важливих проєктів. Наше завдання — дарувати емоції, створювати якісний продукт і залишатися надійним партнером для глядачів та рекламодавців.

Креативна команда Starlight Creative підготувала промо-ролик сезону, що відображає головну ідею: любов до українського контенту — це те, що об’єднує творців і глядачів. Від його яскравості в захваті навіть ШІ! 

Starlight Media запрошує партнерів і глядачів долучитися до нового сезону та обрати улюблені прем’єри вже цієї осені.

Теги: ICTV2, StarLight Media, осінній сезон прем’єр
