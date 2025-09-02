Ведучі ICTV та ICTV2 Оксана Гутцайт, Юлія Зорій, Олександр Швачка завітали на презентацію книги про відомих українців

У столичному Sapience Music Bar відбулася благодійна презентація свіжодруку «Книга-мандрівка. Українці» від видавництва #книголав. Серед гостей були присутніми зірки ICTV та ICTV2: ведуча «Фактів» ICTV та марафону «Єдині новини» Оксана Гутцайт, ведучі «Ранку у великому місті» на ICTV2 Юлія Зорій та Олександр Швачка.

Автори збірки розповіли про тих, хто народився в певному регіоні, хто приїхав і залишив там слід, а також про тих, хто покинув рідну землю, але назавжди зберіг її в серці. Серед гостей заходу була і героїня книги Катерина Павленко, яка поділилася, з ведучою вечора Наталкою Тур, теплими спогадами про дитинство на Чернігівщині.

Атмосферними спогадами про рідний Харків поділилися дві землячки — акторка Любава Грешнова та ведуча Оксана Гутцайт.

«Нехай тебе люблять так сильно, як харків’яни люблять Харків», — поділилася щемкою фразою під час розмови Грешнова.

Христина Горняк розповіла про смішну прикрість з морозивом у рідному Ужгороді. Справа в тому, що одного разу однолітки-роми майбутньої інфлюєнсерки нахабно виманили у неї морозиво. Таке зухвальство Горняк пам’ятає і досі. А ось в Оксани Лавренюк галицьке дитинство було спокійнішим, окрім історій з нього, акторка також зачитала уривок зі знакової для себе книги «Кава з Кардамоном».

«Атмосфера вечора була по-справжньому натхненною та теплою. Я завжди із радістю долучаюся до благодійних подій, адже переконана: культура і література мають силу об’єднувати людей та відкривати для них нові сенси. Такі зустрічі важливі, бо вони допомагають нам не лише згадати своє коріння, а й відчути, що Україна живе в кожному з нас — незалежно від того, де ми знаходимося», — прокоментувала Олена Лавренюк.

Закінчили вечір піснями від буковинки Марти Адамчук, яка розповіла про багатокультурність її краю.

«Завдяки цьому вечору, я вкотре занурилася у спогади про рідну Буковину. Земля, на якій ми народилися – є нашою базою, яка дає опору в житті. Окрім цього, було круто почути цікаві історії інших гостей про їхні рідні місця. Ну і надзвичайно важливо, що цей вечір супроводжувала благодійна ініціатива», — щиро ділиться Марта Адамчук.

На подію також завітали: Валерія Толочина, Слава Соломка, Юлія Зорій, Марта Адамчук, Олександр Швайка, Олена Шершньова, Сергій Халус, Ігор Донскіх, Уляна Ройс, Оксана Кучма, Уляна Шуба, Катя Сташко та інші.

Презентація відбувалася за підтримки ДАР ОАБр НГУ (Дивізіон артрозвідки окремої артилерійської бригади Національної Гвардії України). На події були зібрані кошти для бійців дивізіону, які виконують бойові задачі на Покровському та Куп‘янському напрямку.

Партнери події: бренд AZNAURI, медіа Єдина, проєкт ГеройCAR, Green Penguin.