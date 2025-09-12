Мы в Facebook Наш Instagram Юмор ICTV Сериалы ICTV
В День українського кіно канал ICTV2 покаже прем'єру фільму «Лишайся онлайн» / 12.09.2025 16:46
12.09.2025 16:46
В День українського кіно канал ICTV2 покаже прем’єру фільму «Лишайся онлайн»

В День українського кіно канал ICTV2 покаже прем'єру фільму «Лишайся онлайн»

У другу суботу вересня наша країна щорічно відзначає День українського кіно. На честь свята телеканал ICTV2 запрошує на показ фільму у жанрі скринлайф «Лишайся онлайн» режисерки Єви Стрельнікової. Показ відбудеться 13 вересня о 22:00.

З початку свого створення ICTV2 став каналом, де українське кіно є завжди серед своїх. Майже за 3 роки існування мовник показав аж 13 телепрем’єр. Саме тут цілий рік транслюються прем’єрні стрічки українського виробництва, культові фільми, що полюбилися нашому глядачеві.

Стрічка «Лишайся онлайн» — це перший український ігровий фільм, створений у жанрі скринлайф. Його режисерка, Єва Стрельнікова, показує перші дні повномасштабного вторгнення рф в Україну через екран ноутбука. Головна героїня, дівчина Катя (Єлизавета Зайцева), отримує гаджет, за допомогою якого намагається врятувати людей, що потрапили в пастку в окупованому місті. Ховаючись від ракетних обстрілів рф, дівчина хоче знайти власника ноутбука та намагається врятувати інших.

Лишайся онлайн: кадр із фільму

Фільм був відзнятий за рекордні 15 днів, зйомки відбувалися  Києві, Ірпені, Львові та Готланді (Швеція), а у кастингу взяли участь більше 200 акторів.

Прем’єра «Лишайся онлайн» відбулася на Кінофестивалі в Монреалі «Фантазія», стрічка отримала приз в номінації Найкращий перший ігровий фільм.

Лишайся онлайн: кадр із фільму

У фільмі знялися: Єлизавета Зайцева, Олександр Рудинський, Гордій Дзюбинський, Роман Лях, Олександр Ярема, Олеся Жураківська, Євген Ковирзанов та ін.

Додамо, що однією з місій каналу ICTV2 є підтримка і розповсюдження українського кіно. Канал показав як українські художні картини відомих режисерів з видатними акторами, так і цілий пул сучасного документального кіно. 

На каналі вперше відбулися телепокази таких відомих фільмів як: «Носоріг» режисера Олега Сенцова, «Я працюю на цвинтарі» Олексія Тараненка, «БожеВільні» Дениса Тарасова, “Крашанка” Тараса Дударя та ін.

Носоріг

На День Незалежності України з великим успіхом йдуть українські патріотичні стрічки, що розповідають про героїчне минуле нашого народу. У 2024-му з великим успіхом канал показав масштабний історичний блокбастер «Довбуш» режисера Олеся Саніна: частка фільму 7,3% за аудиторією 18-54 (50+). В цьому році глядачі з задоволенням подивилися історичну картину «Захар Беркут» Ахтема Сеітаблаєва і Джона Вінна, що була знята за мотивами повісті Івана Франка.

Захар Беркут

На Різдвяні свята наш канал показує фільми відомого режисера Антоніо Лукіча «Мої думки тихі» і «Люксембург, Люксембург». І цілу низку легких новорічних комедій, що з’явилися за останні роки: ”Новорічна зміна”, “Друзі з контрактом”, “Пекельна хоругва, або Різдво Козацьке” та ін.

Пекельна хоругва, або Різдво Козацьке

Також канал постійно транслює документальні проєкти – українці побачили чимало документальних стрічок, створених за останні роки. Серед них – фільм військового і режисера Олега Сенцова «Реал», а також «Фортеця Маріуполь», «Ми були рекрутами», «Крим. Остання цитадель» та ін.

Ми були рекрутами

Запрошуємо на канал ICTV2 — ваш канал українського кіно. Дивіться українські фільми цілий рік! 

Теги: ICTV2, Анонс кино
12.09.2025 16:46

