В День українського кіно канал ICTV2 покаже прем’єру фільму «Лишайся онлайн»

У другу суботу вересня наша країна щорічно відзначає День українського кіно. На честь свята телеканал ICTV2 запрошує на показ фільму у жанрі скринлайф «Лишайся онлайн» режисерки Єви Стрельнікової. Показ відбудеться 13 вересня о 22:00.

З початку свого створення ICTV2 став каналом, де українське кіно є завжди серед своїх. Майже за 3 роки існування мовник показав аж 13 телепрем’єр. Саме тут цілий рік транслюються прем’єрні стрічки українського виробництва, культові фільми, що полюбилися нашому глядачеві.



Стрічка «Лишайся онлайн» — це перший український ігровий фільм, створений у жанрі скринлайф. Його режисерка, Єва Стрельнікова, показує перші дні повномасштабного вторгнення рф в Україну через екран ноутбука. Головна героїня, дівчина Катя (Єлизавета Зайцева), отримує гаджет, за допомогою якого намагається врятувати людей, що потрапили в пастку в окупованому місті. Ховаючись від ракетних обстрілів рф, дівчина хоче знайти власника ноутбука та намагається врятувати інших.

Фільм був відзнятий за рекордні 15 днів, зйомки відбувалися Києві, Ірпені, Львові та Готланді (Швеція), а у кастингу взяли участь більше 200 акторів.

Прем’єра «Лишайся онлайн» відбулася на Кінофестивалі в Монреалі «Фантазія», стрічка отримала приз в номінації Найкращий перший ігровий фільм.

У фільмі знялися: Єлизавета Зайцева, Олександр Рудинський, Гордій Дзюбинський, Роман Лях, Олександр Ярема, Олеся Жураківська, Євген Ковирзанов та ін.

Додамо, що однією з місій каналу ICTV2 є підтримка і розповсюдження українського кіно. Канал показав як українські художні картини відомих режисерів з видатними акторами, так і цілий пул сучасного документального кіно.

На каналі вперше відбулися телепокази таких відомих фільмів як: «Носоріг» режисера Олега Сенцова, «Я працюю на цвинтарі» Олексія Тараненка, «БожеВільні» Дениса Тарасова, “Крашанка” Тараса Дударя та ін.

На День Незалежності України з великим успіхом йдуть українські патріотичні стрічки, що розповідають про героїчне минуле нашого народу. У 2024-му з великим успіхом канал показав масштабний історичний блокбастер «Довбуш» режисера Олеся Саніна: частка фільму 7,3% за аудиторією 18-54 (50+). В цьому році глядачі з задоволенням подивилися історичну картину «Захар Беркут» Ахтема Сеітаблаєва і Джона Вінна, що була знята за мотивами повісті Івана Франка.

На Різдвяні свята наш канал показує фільми відомого режисера Антоніо Лукіча «Мої думки тихі» і «Люксембург, Люксембург». І цілу низку легких новорічних комедій, що з’явилися за останні роки: ”Новорічна зміна”, “Друзі з контрактом”, “Пекельна хоругва, або Різдво Козацьке” та ін.

Також канал постійно транслює документальні проєкти – українці побачили чимало документальних стрічок, створених за останні роки. Серед них – фільм військового і режисера Олега Сенцова «Реал», а також «Фортеця Маріуполь», «Ми були рекрутами», «Крим. Остання цитадель» та ін.

Запрошуємо на канал ICTV2 — ваш канал українського кіно. Дивіться українські фільми цілий рік!