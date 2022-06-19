Неочікувані дитячі запитання: зіркові татусі ICTV зізналися, на чому їх підловили діти

Війна вкотре довела, що немає нічого ціннішого за сім’ю. Багатьом зірковим татусям довелося відпустити своїх коханих і дітей задля пошуку безпечного місця їх перебування. Але де б хто не був – зв’язок між татом і сином чи донечкою не розірвати.

Сьогодні, у День батька, ведучі ICTV пригадали, на які дитячі запитання їм було важко знайти відповідь і як “вирулювали” на своїй фантазії.

У ведучого “Ранку у великому місті” Сергія Лиховиди 2,5-річний карапуз, який постійно має купу цікавих запитань. Якщо Сергій не знає відповіді – вмикає свій артистизм.

От наприклад, ми слухаємо “Казку з Татом”. Є такий проєкт на ютубі, де різні відомі люди, такі як Юра Горбунов, Олег Скрипка, Валерій Харчишин, Анатолій Анатоліч, читають дитячі казки. І от Сашка мене щоразу запитує: “А чому Юрій Горбунов?”. І я мушу вигадувати, чому у нього таке прізвище. Потім він видає: “А чому Олег Скрипка?”. Я кажу: “Бо в нього дід на скрипці грав”.

Але це ще не все. Після Скрипки аналогічне запитання про Харчишина. І тут я вже цілу епопею придумав, як його відправили в магазин по харчі, він вертається і його питають: «Ну що, харчі є?», а він відповідає: «Нема, є тільки шини». Ну, тоді будеш Харчишин. Саме у таких запитаннях дитині ж потрібна не стільки правильна і точна відповідь, скільки твоя реакція на його цікавість. Тому я намагаюся фантазувати і жартувати. Він дуже любить сміятися.



Петро Дем’янчук, ведучий “Фактів” на ICTV, зіштовхується з дещо складнішою задачою, адже його син Андрій вже підліток.

Мені складно відповідати на питання з алгебри і геометрії, а все інше – без проблем. Ну, хіба що про стосунки між хлопцями та дівчатами… Вони усі у такому віці цим цікавляться. І відповідати на це дуже непросто. Я інколи просто говорю, що життя підкаже.

А на допомогу колезі Петра по “Фактам” і марафону “Єдині новини” В’ячеславу Цимблюку приходить Вікіпедія.

Завжди на всі запитання Богдана стараюся відповідати максимально точно. Якщо раптом чогось не знаю чи не впевнений – гуглю, перевіряю інформацію, щоб відповідь була на 100% правильною.

А от ведучий «Єдиного марафону» та програми «Свобода слова» Вадим Карп’як зізнається, що його діти, Марта і Орест, вже самі залюбки дають поради татові.

І я постійно по цю пораду до них звертаюся. Ми з коханою стараємося виховувати дітей так, щоб вони були повноправними членами сім’ї. І якщо ми ухвалюємо якесь сімейне рішення, то питаємо і їхню думку. А ще вони час від часу ловлять мене на якихось мовних помилках і виправляють. Це вплив діда, українського філолога.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.