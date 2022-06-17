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Video: Папа на связи — Вадим Карпяк дает интервью своим детям — Близкие на расстоянии — День отца 2022

Вадим Карпяк на собственном примере показывает, что даже оставаясь на расстоянии можно и нужно оставаться хорошим отцом. Ко Дню отца 19 июня Близкие на расстоянии: ictv.ua/den-batka-2022 [read_more_news]

Папа на связи — Вадим Карпяк дает интервью своим детям — Близкие на расстоянии — День отца 2022
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Вадим Карпяк на собственном примере показывает, что даже оставаясь на расстоянии можно и нужно оставаться хорошим отцом.

Ко Дню отца 19 июня

Близкие на расстоянии: ictv.ua/den-batka-2022

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Главная / Папа на связи — Вадим Карпяк дает интервью своим детям — Близкие на расстоянии — День отца 2022 / 17.06.2022 19:18
17.06.2022 19:18

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