Війна і новий я: психологиня Юлія Зорій дала поради, як жити далі під час війни

Очевидно, що війна є найважчим випробуванням у нашому житті. Та коли ми не в змозі змінити обставини, варто змінити своє ставлення до них.

Звичайно, ми маємо всі підстави вважати, що війна – це важко. Але задля свого ментального здоровʼя варто думати і в іншій парадигмі, пояснює практикуюча психологиня і ведуча програми «Ранок у великому місті» на ICTV 2 Юлія Зорій.

Про новий погляд на себе у війну психологиня розповіла у новому відео проєкту “Твоє ментальне здоровʼя”.

По-перше, війна – це посттравматичний ріст, який протилежний посттравматичному стресу. Щоб, пройшовши крізь стреси і потрясіння стати кращим, загартувати свій характер. Війна – це серйозний привід переосмислити своє життя і визначити, що є найважливішим. Почніть жити з чистого аркушу.

По-друге, це час зупинитися і подумати про себе і намалювати своє майбутнє. План бажаного життя допоможе справитися зі стресом і маленькими кроками врешті привести своє життя до бажаного. Не бійтеся прожити життя, яке ви хочете.

По-третє, війна – це можливість бути самим собою. Зізнатися в своїх бажаннях: що насправді цікаво? що приносить радість? що мені дійсно хочеться робити? Насправді, будь-яка наш аподорож починається з фрази “Я хочу…”. Зараз, коли ми опинилися на роздоріжжі і багатьом, на жаль, довелося починати життя спочатку, психологічно легше буде сприймати реальність, якщо оцінити її як нову подорож.

“Прислухайтесь до себе і почуйте своє “хочу”. Сформулюйте чітко свої бажання, щоб запустився процес пошуку можливостей. Щоб дістати ваші мрії з шухляди і почати втілювати їх у життя”. Не бійтеся невідомості і можливості діяти з незрозумілим результатом – дайте собі цей шанс”, – каже психологиня.

По-четверте, війна – це можливість стати ближчими до інших. Підтримати одне одного, а не замикатися в собі. Відкриватися людям і підтримувати звʼязок з рідними і близькими. Не забувайте про це.

Сценарії до відеороликів розроблені на основі матеріалів, апробованих Всесвітньою організацією охорони здоров’я в різних країнах. Розробили майстер-клас стресостійкості і життєстійкості МОЗ спільно з представництвом ВООЗ в Україні, компанією Освіта ХХІ століття та агентством відеоконтенту 16×9. Медіапартнер проєкту – телеканал ICTV2.