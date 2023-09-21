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Главная / Війна і новий я: психологиня Юлія Зорій дала поради, як жити далі під час війни / 21.09.2023 12:30
21.09.2023 12:30
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Війна і новий я: психологиня Юлія Зорій дала поради, як жити далі під час війни

Війна і новий я: психологиня Юлія Зорій дала поради, як жити далі під час війни

Очевидно, що війна є найважчим випробуванням у нашому житті. Та коли ми не в змозі змінити обставини, варто змінити своє ставлення до них. 

Звичайно, ми маємо всі підстави вважати, що війна – це важко. Але задля свого ментального здоровʼя варто думати і в іншій парадигмі, пояснює практикуюча психологиня і ведуча програми «Ранок у великому місті» на ICTV 2 Юлія Зорій. 

Про новий погляд на себе у війну психологиня розповіла у новому відео проєкту “Твоє ментальне здоровʼя”.

По-перше, війна – це посттравматичний ріст, який протилежний посттравматичному стресу. Щоб, пройшовши крізь стреси і потрясіння стати кращим, загартувати свій характер. Війна – це серйозний привід переосмислити своє життя і визначити, що є найважливішим. Почніть жити з чистого аркушу. 

По-друге, це час зупинитися і подумати про себе і намалювати своє майбутнє. План бажаного життя допоможе справитися зі стресом і маленькими кроками врешті привести своє життя до бажаного. Не бійтеся прожити життя, яке ви хочете. 

По-третє, війна – це можливість бути самим собою. Зізнатися в своїх бажаннях: що насправді цікаво? що приносить радість? що мені дійсно хочеться робити? Насправді, будь-яка наш аподорож починається з фрази “Я хочу…”. Зараз, коли ми опинилися на роздоріжжі і багатьом, на жаль, довелося починати життя спочатку, психологічно легше буде сприймати реальність, якщо оцінити її як нову подорож. 

“Прислухайтесь до себе і почуйте своє “хочу”. Сформулюйте чітко свої бажання,  щоб запустився процес пошуку можливостей. Щоб дістати ваші мрії з шухляди і почати втілювати їх у життя”. Не бійтеся невідомості і можливості діяти з незрозумілим результатом – дайте собі цей шанс”, – каже психологиня.

По-четверте, війна – це можливість стати ближчими до інших. Підтримати одне одного, а не замикатися в собі. Відкриватися людям і підтримувати звʼязок з рідними і близькими. Не забувайте про це. 

Сценарії до відеороликів розроблені на основі матеріалів, апробованих Всесвітньою організацією охорони здоров’я в різних країнах. Розробили майстер-клас стресостійкості і життєстійкості МОЗ спільно з представництвом ВООЗ в Україні, компанією Освіта ХХІ століття та агентством відеоконтенту 16×9. Медіапартнер проєкту – телеканал ICTV2.

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Теги: Ментальне здоровʼя від МОЗ, Юлія Зорій
21.09.2023 12:30

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