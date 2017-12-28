Прем’єра серіалу «Вічність» на ICTV: чому варто подивитись?

Якщо ви раптом встигли перенасититись веселощами та різноманіттям новорічних програм, ICTV пропонує подивитись фантастичний серіал «Вічність». Цікавий сюжет, багаточисельні флешбеки та акторський склад не залишать байдужими навіть найбільш вибагливих глядачів. Дивіться всі серії з 2 січня з вівторка по п’ятницю о 9:45 відразу по 8 серій!

Цікавий сюжет

Ця історія про патологоанатома із Нью-Йорка Генрі Моргана. Він суттєво відрізняється від інших людей: не їздить на машині та не користується мобільним телефоном. Така старомодність цілком виправдана, оскільки насправді Генрі живе на світі вже 200 років і не старіє. Морган здатний розгадати будь-яку детективну загадку, але в собі розібратись ніяк не може. За будь-яких умов, головному герою потрібно зберегти таємницю свого безсмертя.

Епізодний серіал

В кожному епізоді Генрі розкриває новий злочин, тому в цьому серіалі не принципово слідкувати за розвитком сюжету. Крім того, в кожній серії відкриваються все нові факти про таємне минуле Моргана. Багаточисельні флешбеки постійно занурюють в історію і дають можливість глядачам простежити особливості життя за останні 200 років.

Акторський склад

Актор Йоан Гріффіт, якого можна зустріти ще в таких кінострічках як «Титанік», «Король Артур», «Фантастична четвірка», «Касл» в серіалі зіграв загадкового Генрі Моргана. Він чудово передав образ дивного патологоанатома, який періодично впадає в депресію.

Напарницю Моргана – Джо Мартінес зіграла актриса Алана Де Ла Гарза відома за телесеріалами «Таємниці Смолвіля» та «Зачаровані». На емоційному рівні Джо та Генрі схожі між собою, а дружба та підтримка один одного важливіша за будь-який банальний роман.

Дивіться серіал «Вічність» весь тиждень — з вівторка по п’ятницю о 9:45 на ICTV.