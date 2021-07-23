Злодії, копи та суперагенти в суботу з 16:30 на ICTV!

Зелені герої на ICTV – субота, 16:20
Пункт призначення – 3 фільми, неділя, 19:10
Готель Мумбаї: Протистояння – субота, 21:00
Саллі – Прем’єра на ICTV в головній ролі з Томом Генксом – дивіться в суботу о 19:10
Кіно спецпризначення на ICTV | С.В.О.Т – 2 фільми, понеділок, 20:10
Блейд – 3 фільми – субота, 19:10
Термінатор – 2 фільми – дивіться в неділю о 20:30
План втечі – 3 фільми, субота, 19:10
Фільм ICTV «МН-17. Роки брехні» став найкращим документальним спецпроектом у праймі
Заява ICTV щодо повідомлення омбудсмена про порушення мовного закону
«Я дуже люблю свою роботу»: як і де працюють люди з інвалідністю в Україні
«Дільничний з ДВРЗ» знято! Стало відомо, коли покажуть нові серії