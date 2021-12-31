Ведучі ICTV вітають з Новим 2022 роком!

Зустрічай Новий 2022 рік разом з ICTV!
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“Творіть щодня маленькі перемоги заради великих!”- Олена Фроляк вітає з Днем Незалежності
“Давайте радіти кожному дню!” – Юлія Зорій та Сергій Лиховида вітають з Днем Незалежності
Зустрічай зі своїми — ICTV вітає з Новим 2021 роком!
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