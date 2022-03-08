СЛАВА УКРАЇНІ! ЗА НАМИ ПЕРЕМОГА!
Слава всім захисникам і захисницям Батьківщини! Слава Україні!
CHERNOBYL 2.0 – How to stop the disaster?
Чорнобиль 2.0 – Як зупинити катастрофу?
Our peace is your peace! Stand with Ukraine
Ворог безсилий, коли ми разом!
Україна зараз! Дивитись всім!
Зберігаємо спокій! Підтримуємо своїх! Слава Україні!
Українки, зі святом весни! – УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ! – 8 БЕРЕЗНЯ 2022
8 БЕРЕЗНЯ 2022 – Українські жінки найсильніші – 13-й день війни в Україні
Допомагай і не нашкодь! – Правила для цивільних під час війни | ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА
МИ ПЕРЕМОЖЕМО РАЗОМ! UKRAINE NATION ARMY