Термінатор: Фатум – субота, 19:10

Боги Єгипту – субота, 21:10
Мумія – субота, 19:10
Паркер – неділя, 20:40
Смертельні перегони – субота, 21:00
Захисник – субота, 19:10
Загін самогубців – неділя, 21:15
Джек Річер – 2 фільми, субота, 19:10
Падіння Янгола та Падіння Олімпу – неділя, 21:15
Термінатор: історія створення, цікаві факти і як змінилися актори. Кіно на ICTV
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Чи відповісте ви на питання вчительки з Київщини із шоу «Хто хоче стати мільйонером?» (тест)
Чи відповісте ви на питання учасників «Хто хоче стати мільйонером?»: перевірте свої знання