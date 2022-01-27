Як депутат Держдуми українців з тарганами порівняв – Антизомбі, четвер, 20:20
Навіщо Кремль створює напругу в Азовському морі – Антизомбі, четвер, 20:20
Свіжі маразми російської пропаганди – Антизомбі, четвер, 20:20
ОРДЛО та Білорусь на землі, Росія – в небі: сенсаційні зізнання про вторгнення в Україну – Антизомбі, четвер, 20:20
Диверсійні групи в українських містах та вибухівка на дорогах: чому в Росії пропонують змінити тактику війни – Антизомбі, четвер, 20:20
Як терористи з Талібану Крим російським визнали – Антизомбі, четвер, 20:20
Як кремлівські маріонетки “Стірол” з українською продукцією відкривали – Антизомбі, четвер, 20:20
Штурм Києва та ракетний удар по Україні: реальна загроза чи черговий блеф Кремля – Антизомбі, четвер, 20:20
Хто і навіщо нав’язує українцям думку про неминучість війни і чи варто панікувати – Антизомбі
Теракти в ОРДЛО та диверсанти у формі російської армії – блеф Кремля чи провокації для вирішення війни – Антизомбі
Зустрічайте, лейтенант Єгор Ковальчук! – Морська поліція. Чорноморськ – 15 лютого, 21:30
СВОТ – 2 фільми – неділя, 30 січня, 20:50