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Video: Тато на зв’язку – Єгор Крутоголов дає інтерв’ю своїм дітям – Близькі на відстані – День батька 2022

Єгор Крутоголов на власному прикладі показує, що навіть залишаючись на відстані можна і потрібно залишатися хорошим батьком. До дня Дня батька 19 червня. Близькі на відстані: ictv.ua/den-batka-2022 [read_more_news]

Тато на зв’язку – Єгор Крутоголов дає інтерв’ю своїм дітям – Близькі на відстані – День батька 2022
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Єгор Крутоголов на власному прикладі показує, що навіть залишаючись на відстані можна і потрібно залишатися хорошим батьком.

До дня Дня батька 19 червня.

Близькі на відстані: ictv.ua/den-batka-2022

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Головна / Тато на зв’язку – Єгор Крутоголов дає інтерв’ю своїм дітям – Близькі на відстані – День батька 2022 / 17.06.2022 19:16
17.06.2022 19:16

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