Тато на зв’язку – Вадим Карп’як дає інтерв’ю своїм дітям – Близькі на відстані – День батька 2022
Тато на зв’язку – Єгор Крутоголов дає інтерв’ю своїм дітям – Близькі на відстані – День батька 2022
Залишаємося близькими навіть на відстані – День Батька – 19 червня
Kalush Orchestra – Олег Псюк: Не все вийшло так, як ми хотіли — Україна на звʼязку — 4 випуск
6 найцінніших порад від тата: ведучі ICTV поділились секретами свого успіху
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Вадим Карп’як став амбасадором майбутнього найбільшого в Україні реабілітаційного центру
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