Святкові мультфільми – 31 грудня, 9:30

Іван Княженко та Сірий Вовк – 31 грудня, 15:30
Тихоокеанський рубіж – неділя, 20:30
Ремпейдж – субота, 21:20
Мег – субота, 19:10
Трансформери – 4 фільми – вихідні з 15:45
Термінатор – 4 фільми – вихідні, 19:10
Термінатор: Фатум – субота, 19:10
Смертельна зброя – 4 фільми – вихідні, 19:10
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