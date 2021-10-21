Стрілець – субота, 19:10

Погані хлопці – 3 фільми, субота, 15:20
Джон Вік – вихідні з 19:10 на ICTV
Геошторм – неділя, 21:15
Джуманджі – 3 фільми – дивіться в суботу з 16:40
Король Артур: Легенда меча – неділя, 21:15
Легенди вихідного дня: Гладіатор та Робін Гуд на ICTV цієї суботи з 19:10
Три ікси: Реактивізація – неділя, 21:15
Праведник – 2 фільми – дивіться в суботу о 19:10
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