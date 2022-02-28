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СЛАВА УКРАЇНІ! ЗА НАМИ ПЕРЕМОГА! Автор: Наталия Ковальчук (https://www.youtube.com/channel/UCK8y…)
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Зберігаємо спокій – Збройні сили з нами!
СЛАВА УКРАЇНІ! ЗА НАМИ ПЕРЕМОГА!
Слава всім захисникам і захисницям Батьківщини! Слава Україні!
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