Сьомий син – субота, 29 січня, о 19:10
Всесвітня війна Z – неділя, 20:50
Форпост – субота, 21:25 – ПРЕМʼЄРА на ICTV
Найманець – субота, 19:10
Злочинець – неділя, 20:50
Служителі закону – субота, 21:40
Втікач – субота, 19:10
Володар перснів – 3 фільми – 2 січня, 14:00
Серіал Морська поліція. Чорноморськ – Спекотна ПРЕМ’ЄРА на ICTV – 15 лютого 21:30
Знайомтесь, сержант Серж Левін! – Морська поліція. Чорноморськ – 15 лютого, 21:30
Від колиски до могили – неділя, 6 лютого, 20:50
Примарний вершник – 2 фільми – субота, 5 лютого, 19:10
«Морська поліція. Чорноморськ»: хто зіграв головні ролі
Як створити літній настрій, коли до тепла ще довго. Поради від ICTV
Засідання Радбезу ООН через масштабне вторгнення Росії — Свобода слова на ICTV від 31.01.2022
Цікаві факти про фільми «S.W.A.T.»: недільний кінопоказ на ICTV