Праведник – 2 фільми – дивіться в суботу о 19:10

Нестримні – дивіться 3 фільми 28-29 серпня на ICTV
Індіана Джонс – 4 фільми – дивіться в понеділок з 11:15
Толока та Безславні кріпаки – дивіться українське кіно на ICTV 22-23 cерпня
Поліцейська академія – всі фільми – 21-22 серпня, 19:10
Шерлок Холмс – 2 фільми – дивіться в неділю, 15 серпня, о 19:10
Одного разу в Мексиці: Відчайдушний-2 – субота, 14 серпня, 21:10
Турист – дивіться в суботу, 14 серпня, о 19:10
Анаконда – 2 фільми, понеділок, 20:10
Дизель Шоу – анонс нового выпуска – пятница, 10 сентября, 20:10
Дизель Шоу – новый выпуск – смотрите в пятницу в 20:10
Как блондинка в очередной раз пришла увеличивать губы – Дизель Шоу 97 выпуск, пятница, 20:10
Три ікси: Реактивізація – неділя, 21:15
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У новий сезон з новим форматом: «Свобода слова» на ICTV повертається на екрани
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Свобода слова на ICTV у новому форматі від 06.09.2021 – ОНЛАЙН