Поліцейська академія – всі фільми – 21-22 серпня, 19:10

Турист – дивіться в суботу, 14 серпня, о 19:10
Анаконда – 2 фільми, понеділок, 20:10
Той, хто біжить по лезу – 2 фільми – неділя, 21:30
Афера Томаса Крауна – субота, 21:15
Пограбування по-італійськи – субота, 19:10
Хижак – неділя, 20:50
Шторму назустріч – дивіться в неділю о 19:10 на ICTV
Злодії, копи та суперагенти в суботу з 16:30 на ICTV!
”Дорога Україно, дякую тобі!” – Вікторія Сеник вітає з Днем Незалежності
”Україно, розправляй вітрила!” – Оксана Гутцайт вітає з Днем Незалежності
”Творіть щодня маленькі перемоги заради великих!”- Олена Фроляк вітає з Днем Незалежності
”Незалежній Україні 30! Вона ще молода, але вже досвідом” – Інна Шевченко вітає з Днем Незалежності