Толока та Безславні кріпаки – дивіться українське кіно на ICTV 22-23 cерпня
Поліцейська академія – всі фільми – 21-22 серпня, 19:10
Шерлок Холмс – 2 фільми – дивіться в неділю, 15 серпня, о 19:10
Одного разу в Мексиці: Відчайдушний-2 – субота, 14 серпня, 21:10
Турист – дивіться в суботу, 14 серпня, о 19:10
Анаконда – 2 фільми, понеділок, 20:10
Той, хто біжить по лезу – 2 фільми – неділя, 21:30
Афера Томаса Крауна – субота, 21:15
Погоня за ураганом – неділя, 21:15
Перевізник – 2 фільми, субота, 19:10
Лето закончилось, но премьеры от Дизель Шоу продолжаются! – Смотри новый 96 выпуск в пятницу в 20:10 на ICTV
Как не поддаваться манипуляциям жены? – Дизель Шоу – премьера в пятницу в 20:10