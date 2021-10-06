Гламур, інтриги та низька соціальна відповідальність: як живуть дружини та коханки “зірок російської весни” – Антизомбі, четвер, 20:20
Як російські чиновники у жителів Криму землю відбирали – Антизомбі – четвер, 20:20
Чому Москва виганяє ОБСЄ з російсько-українського кордону – Антизомбі, четвер, 20:20
Як російські чиновники жителів анексованого Криму грабують – Антизомбі, четвер, 20:20
День шахтаря та ріки крові: страшний обстріл Авдіївки та брехня бойовиків – Антизомбі, четверг, 20:20
Українські військові з російським прапором: як в ОРДЛО афганські хроніки під Донецьком знімали – Антизомбі, четвер, 20:20
День Незалежності України очима російських каналів – Антизомбі, четвер, 20:20
Чому спроба Кремля легалізувати Талібан може закінчитися трагічно для Росії – Антизомбі, четвер, 20:20
Голодні бунти в ОРДЛО: хто винен в космічних цінах на продукти та майже радянський дефіцит – Антизомбі, четвер, 20:20
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ПЕС – новий сезон – скоро на ICTV
ICTV транслюватиме церемонію вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру
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Історія, яку намагались забути. Чому про трагедію Бабиного Яру мовчали за часів СРСР
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