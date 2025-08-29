Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
Документальний фільм Ти чуєш мене, друже?: дивитись онлайн

Дивіться документальний фільм Ти чуєш мене, друже? на сайті ICTV про роботу бойових медиків.

Щодня на фронті кожен військовий ризикує своїм життям. Однак чи не найважливішу роботу виконують бойові медики, які борються за кожного пораненого. Вони присвятили своє життя порятунку інших і платять за це високу ціну.

Документальний фільм Ти чуєш мене, друже? покаже, в яких умовах доводиться працювати військовим медикам. Щоб висловити їм свою вдячність, українсько-шведська благодійна організація Repower організувала ретрит за кордоном. Там бойові медики змогли відновитися, відпочити та отримати психологічну підтримку. Як така ініціатива вплинула на військових? Дивіться документальну стрічку Ти чуєш мене, друже? на сайті ICTV.

