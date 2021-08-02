Анаконда – 2 фільми, понеділок, 20:10

Хижак – неділя, 20:50
Шторму назустріч – дивіться в неділю о 19:10 на ICTV
Злодії, копи та суперагенти в суботу з 16:30 на ICTV!
Вихідний зі Сталлоне – неділя, 19:10
Зелені герої на ICTV – субота, 16:20
Пункт призначення – 3 фільми, неділя, 19:10
Готель Мумбаї: Протистояння – субота, 21:00
Саллі – Прем’єра на ICTV в головній ролі з Томом Генксом – дивіться в суботу о 19:10
Бондар береться за нові справи! – Дільничний з ДВРЗ-2 – Скоро на ICTV
Блеф чи реальна загроза: чому бойовики обіцяють відвоювати українські землі – Антизомбі, четвер, 20:20
На троих – 10 сезон – 27 серия
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