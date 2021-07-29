Афера Томаса Крауна – субота, 21:15

Шторму назустріч – дивіться в неділю о 19:10 на ICTV
Злодії, копи та суперагенти в суботу з 16:30 на ICTV!
Вихідний зі Сталлоне – неділя, 19:10
Зелені герої на ICTV – субота, 16:20
Пункт призначення – 3 фільми, неділя, 19:10
Готель Мумбаї: Протистояння – субота, 21:00
Саллі – Прем’єра на ICTV в головній ролі з Томом Генксом – дивіться в суботу о 19:10
Кіно спецпризначення на ICTV | С.В.О.Т – 2 фільми, понеділок, 20:10
Александр Бережок и Евгений Гашенко озвучили героев в мультфильме «Щенячий патруль в кино»
«Той, хто біжить по лезу» на ICTV: чому варто подивитись культову франшизу?
Олімпійські ігри онлайн і в записі: SWEET.TV став офіційним партнером Національного олімпійського комітету України
Фільм ICTV «МН-17. Роки брехні» став найкращим документальним спецпроектом у праймі