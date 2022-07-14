Як легко перейти на українську: корисні лайфхаки від Олени Фроляк

Російськомовні українці все більше переходять на державну мову. Любов до солов’їної з кожним роком стає все потужнішою, а особливо зараз – коли ми на різних фронтах і в тилу захищаємо Україну. Тож, щоб допомогти охочим перейти на українську, ведуча всеукраїнського марафону «Єдині новини» і програми «Факти» на ICTV Олена Фроляк в інтерв’ю Clutch дала цікаві мовні поради.

По-перше, треба захотіти та просто почати говорити: з помилками, неправильно, не тим наголосом, але говорити. У мене є кілька російськомовних подруг, які зараз виявили бажання спілкуватися рідною мовою. Вони просять мене, щоб я виправляла їх, і хоч мені трохи незвично чути від них українську, але мене це дуже радує. І я, як вчителька, вказую на їхні помилки. Тому намагайтеся спілкуватися з друзями, вдома, з дітьми рідною мовою — і так ваша українська стане кращою. Дивіться фільми з якісним українським перекладом. На MEGOGO і SWEET.TV дуже добра добірка фільмів українською з колоритним літературним перекладом. Дуже рекомендую. Те саме стосується і серіалів. Слухайте українські пісні, підспівуйте. Повірте, у вас точно знайдуться улюблені музичні композиції, народні й сучасні — ті, слова яких ви знаєте. Я, наприклад, страшенно люблю пісні “Бери своє” гурту Антитіла, “На небі” Вакарчука, “Самотня босса” Гайтани… Вже не кажу про “Гуцулку Ксеню” чи “Горіла сосна”… Всі мої домашні знають: як тільки ці пісні лунають по радіо — мама співатиме їх у все горло… У вас є такий репертуар? Звісно, читайте українською! У видавництві “Старого лева” та “Абабагаламага” є багато світових бестселерів українською. Те саме стосується і дитячої літератури. Звісно, є й інші видавництва, які друкують дуже якісну літературу — світову та українську. Тут вибір за вами. Жанрова палітра безмежна. Придбайте чудову збірку української поезії “Антологія Української поезії XX століття” (така блакитна невеличка книжечка)… І щодня відкривайте її на будь-якій сторінці. Насамперед поезія висвітлить вашу душу в ці сумні воєнні дні. Навіть якщо ви — переконаний прозаїк, вам буде цікаво поринути хоч на мить у світ віршів. Ви поступово закохаєтесь у поезію, повірте. І заразом точно збагатите свій словниковий запас української. Пам‘ятайте, поети вишукують такі слова й образи, про які письменники-прозаїки інколи забувають. Наприклад, ось сьогодні я відкрила 493 сторінку і натрапила на вірш “Село” Богдана–Ігоря Антонича. Почитайте разом зі мною:



Корови моляться до сонця

Що полум‘яним сходить маком.

Струнка тополя тонша й тонша

Мов дерево ставало б птахом…

З гір яворове листя лине.

Кужіль, і півень, і колиска..

Вливається день до долини,

Мов свіже молоко до миски…

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