Если привыкаешь к войне. Как не корить себя и других за желание жить – советы психолога

Полномасштабная война в Украине длится более 120 дней. Все мы читаем десятки новостей, видим сотни фото и видео ужасов, которые россияне творят на нашей земле. И кажется, что ты уже устал и вообще немного привык к войне. Дальше у тебя возникает желание снова заботиться о себе, видеться с друзьями и жить обычной жизнью. Как себя за это не корить, и почему такие желания осуждают другие? На эти и многие другие вопросы ответила психолог и ведущая проекта «Ранку у Великому Місті» на ICTV Юлия Зорий в диджитал-проекте «Что делать, если…» от Нового канала.

Когда люди оказываются в относительной безопасности во время войны, в голове возникает вопрос: «А нормально хотеть жить привычной жизнью?», «А нормально ли хотеть стрижку?», «Нормально ли гулять с друзьями?» По мнению психолога Юлии Зорий, так происходит, потому что наша психика адаптируется к плохому.

Важно понимать, что адаптация не означает привыкание. Потому что война – не норма нашей жизни. Адаптация это о том, что никто из нас не может быть на пике эмоций бесконечно. И в этом случае важно не корить себя, а взять ответственность за свою жизнь, за свои действия

– рассказала Юлия.

Психолог советует не ругать себя за желание привычных вещей из мирной жизни. Ведь сегодня очень важно налаживать свою жизнь, хотя бы иногда отвлекаясь от новостей. Каждому из нас важно соблюдать режим дня, планировать простые, бытовые вещи, возвращаться к учебе, саморазвитию, уделять время семье, себе, друзьям, продолжать помогать армии.

– Потому что проживание жизни здесь и сейчас позволяет на время дистанцироваться от болезненных событий, дабы скопить больше сил, чтобы действовать дальше, – объясняет Юлия Зорий.

Приготовьтесь, что кто-то вас за это будет осуждать. Причина в том, что у кого-то этот процесс адаптации психики протекает быстрее, а у кого медленнее. Старайтесь не принимать слова других близко к сердцу. А если начали чувствовать вину, остановитесь и спросите себя: «Почему я это делаю?», «Какова моя цель?», «Почему это важно для меня?»

Честные ответы на эти вопросы помогут вам принять сложившуюся ситуацию. Ведь процесс принятия является следующим шагом после шока, отрицания, агрессии и грусти. Это сложно, но бороться с тем, на что мы не можем повлиять, безрезультатно. Дайте себе осознать, что прежняя жизнь в полной мере не вернется после войны. Нам нужно принять новую реальность и адаптироваться к ней

– советует психолог.

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