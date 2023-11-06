Шкварка 2023 – 9 випуск від 06.11.2023

Смотрите онлайн Шкварка 2023 9 выпуск от 06.11.2023 на сайте ICTV!

Юмор – это невидимый бронежилет, который помогает преодолеть жизненные трудности и благодаря смеху пережить самые сложные ситуации. Защитники нашей страны показывают пример того, как не падать духом, и успевают даже снимать для нас веселые видео, которые мы охотно показываем в информационно-сатирическом тележурнале Шкварка!

Узнайте, как выглядит биологическое оружие в действии: мышка-радистка из вооруженных сил и коты из военно-морских формирований. А чего только стоит мурзик, который в камуфляже готов идти в бой со своими собратьями или клюватый эксперт, который может проверить надежность каски. Больше забавных историй смотрите в юмористическом шоу Шкварка 2023!

Смотрите онлайн шоу Шкварка 2023 выпуск 8