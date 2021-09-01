День шахтера и реки крови: страшный обстрел Авдеевки и ложь боевиков — Антизомби, четверг, 20:20

АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 26.08.2021

Украинская независимость России поперек ГОРЛА. Как БОМБАНУЛО в Кремле 24 августа — Антизомби на ICTV

Россия потеряла уважение и сыпется на глазах. Азия встает с колен - бунт уже близко — Антизомби на ICTV