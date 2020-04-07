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Главная / Ранкові «Факти» на ICTV б’ють рекорди / 07.04.2020 13:28
07.04.2020 13:28
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Ранкові «Факти» на ICTV б’ють рекорди


У понеділок, 6 квітня, ранковий випуск «Фактів» на ICTV вразив новими цифрами – програма отримала частку 22,1% по аудиторії 18-54 р. (міста 50 тис+).
Це був рекордний за часткою випуск «Фактів» о 8:45 з 2014 року. У ньому журналісти розповіли, які нові карантинні обмеження почали діяти по всій Україні, ситуацію з пожежею у чорнобильській зоні та новини з фронту на Донбасі.


Рекордні показники наприкінці минулого місяця також продемонстрували «Факти тижня. 100 хвилин». Вони стали лідером телеперегляду з часткою 15,74% по аудиторії 18-54 р. (міста 50 тис+). Випуск подивилося майже 6 млн українців, а рейтинг склав 5,52%.

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Теги: рейтинг, факти ICTV
07.04.2020 13:28



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