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Главная / 3 модных правила Антона Равицкого в повседневных образах / 05.03.2020 18:56
05.03.2020 18:56
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3 модных правила Антона Равицкого в повседневных образах


Ведущий программы «Утро в Большом Городе» Антон Равицкий в спецпроекте журнала ELLE X ICTV поделился собственными модными советами.

1. Я не притязателен в одежде. Наверное, единственное к чему придираюсь в одежде перед выходом в кадр – она должна быть удобной. Если элегантная и стильная, но в ней некомфортно, то это отвлекает, сковывает движения, не дает расслабиться и получать удовольствие от работы. А в остальном – довольствуюсь малым.

Обычный синий в клетку итальянский костюм, пошитый руками по индивидуальным меркам из качественного материала, меня вполне устроит.

На самом деле, в жизни месяцами не вылезаю из Мартенсов, джинсов и кожаных курток. Но люблю интересные костюмы, с хорошими лекалами, люблю жилеты и качественные туфли, – рассказывает Антон.

И действительно, люди в этом вопросе делятся на 2 лагеря «красиво» и «комфортно», найти золотую середину и одеваться красиво и при этом комфортно – высший пилотаж искусства.

2. Смешной казус был однажды связан с путаницей.

Мы в «Утре» работаем поочередно, и мой костюм с предыдущей программы не убрали в гардероб. А Паша Казарин решил, что это костюм для него.

Учитывая, что готовимся к эфиру мы очень рано, действия идут на автомате. А потому вроде бы очевидный факт, что одежда ему откровенно мала мы заметили уже секунд за 20 до эфира, когда согнутая в локте Пашина рука чуть не разорвала рукав. Так что наш мощный друг до перерыва и переодевания был подвижен, как памятник.

«Одевайся по размеру», даже если очень хочется выглядеть стройнее! В этой шутке есть большая доля правды. Бывают ситуации, когда очень хочется купить определенную вещь, а твоего размера уже нет и если взять на размер больше в эпоху оверсайза, еще нормально, то меньший размер может сыграть такую же злую шутку, как если бы вы купили на размер меньше классические туфли-лодочки. Красиво, но ходить адски больно)

3. Правило “Принимают по одежке” никто не отменял.

Определённым требованиям и стилю нужно следовать, даже если с ними не всегда согласен.

Хотя, иногда, нарушение правил, как появление в несвойственном образе – очень эффективно.

Уместность – лучший стилист! Даже если ваши брюки не в трендовых цветах, а галстук не подходит к рубашке, но при этом общая картинка соответствует мероприятию, его стилю и даже, возможно, интерьеру – все если и не оценят ваш лук, то как минимум он не вызовет вопросов!

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Теги: Антон Равицький, Ранок у Великому Місті
05.03.2020 18:56



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