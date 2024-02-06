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Главная / Тенденції ринку праці у 2023 та прогнози на 2024 рік / 06.02.2024 14:03
06.02.2024 14:03
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Тенденції ринку праці у 2023 та прогнози на 2024 рік

Тенденції ринку праці у 2023 та прогнози на 2024 рік

Кадровий портал grc.ua опублікував результати дослідження «Барометр ринку праці України 2023. Прогнози на 2024». Це комплексний огляд українського ринку праці, що включає думку як пошукачів роботи, так і роботодавців. Дані зібрані через  онлайн-опитування, проведене з серпня по жовтень 2023 року.

У дослідженні взяли участь представники різних галузей і охоплено всю географію України, за виключенням окупованих територій та Криму: 377 компаній із 15 галузей та 2400 респондентів пошукачів/працівників. Основні висновки дослідження включають виклики та тенденції у сфері зайнятості, динаміку зарплат та мотивації під час війни. Також розглядаються попит на певні навички та фактори, що впливають на повернення мігрантів для відновлення України. Звіт є цінним ресурсом для розуміння еволюції динаміки українського ринку праці.

Лариса Онипко, HR-експертка GRC.UA зазначає: «Найближче майбутнє в Україні стане часом особливо інтенсивних змін у розвитку людського капіталу й технологій. Штучний інтелект, хмарні рішення, Big Data, діджиталізація, автоматизація — ці та інші тренди вже допомагають визначити вимоги до навичок, кваліфікацій і майбутніх професій.  Щоб бути затребуваним фахівцем  треба постійно навчатися, розвивати навички критичного та аналітичного мислення, розумітися на технологіях і між тим тримати у фокусі розвиток емоційного інтелекту,  комунікаційних навичок, бути гнучким та адаптивним до змін  і зберігати продуктивність навіть в умовах постійного стресу.»

ЗВІТ БАРОМЕТР РИНКУ ПРАЦІ 2023

Основні тенденції ринку праці у 2023р. та прогнози на 2024р. за результатами дослідження Барометру:

  1. У 2023 р.  бізнес адаптувався і відновив ділову активність. 80% українських компаній наразі працюють у довоєнному режимі. 12% працюють частково, але планують відновитися.  
  2. Зростання доходу за останній рік відмітили 28% компаній, 23% стверджують, що дохід залишився без змін, 19% компаній відмічають  зменшення доходу на 25-50%. Кожна десята компанія фіксує зменшення доходу більше ніж на 50%
  3. Протягом 2023 р. компанії активно наймали персонал (88%), така тенденція і 2024 р.: активно наймати планують 93% компаній.  
  4. Масштабувати бізнес у 2024 р. планують 56% компаній, із них 43% бачать це в Україні, 13% – за кордоном.
  5. У 2024 році  ТОП-5 пріоритетів бізнесу такі: пошук нових ринків збуту/клієнтів (54%компаній), збереження команди у повному складі (44%), збереження поточних ринків збуту/клієнтів (36%), розширення команди (28%) та збереження оплати праці (24%).
  6. Підвищення зарплати на 10-30% планує 41% компаній,  15% збільшать зарплату, враховуючи  індивідуальну ефективність працівників, 15% компаній планують залишити зарплату без змін.
  7. Бізнес вчиться тримати баланс ефективності і людяності, розуміючи цінність людського капіталу в Україні. Ключове питання для бізнесу — дефіцит робочої сили, який буде тільки посилюватися.
  8. Шукачам складніше знайти роботу, ніж до війни. На працевлаштування українці витрачають від 3 до 6 місяців. Основні складнощі під час пошуку роботи: 41% не можуть знайти роботу з гідною оплатою; 29% відмічають зменшення кількості вакансій; 23% не можуть знайти роботу через дискримінацію за віком; 22% відмітили відсутність фідбеку після співбесіди.
  9. На думку роботодавців, кандидатам, які зараз знаходяться у пошуці роботи, не вистачає таких навичок: критичного мислення (36%), прагнення до вдосконалення і готовності навчатися (36%), навичок самоорганізації (35%), емоційного інтелекту (32%), комплексного вирішення проблем (32%), вміння формувати власну думку і приймати рішення (25%), високого рівня тайм-менеджменту (21%). Важливі також digital-навички (18%) та «людиноорієнто-вані» софт-скіли, такі як: клієнтоорієнтованість та взаємодія з людьми, уміння працювати в команді, вміння вести перемовини.
  10. Одним із ключових питань для працівників і кандидатів є розмір оплати праці: 28% отримують зарплату у повному розмірі, як і до війни; 12% відмічають скорочення на  10-30%; 8% – скорочення з\п більш ніж на 50%. Лише 9% респондентів мають збільшення з\п на 10-30%.

Повний звіт читайте за тут.

06.02.2024 14:03

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