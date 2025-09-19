HR Camp 2025: robota.ua зібрала 700 HR-спеціалістів для нетворкінгу та обміну досвідом

На початку вересня у Винниках запанувала особлива атмосфера — у Emily Resort зібралися понад 700 HR-ів, рекрутерів і бізнес-лідерів, щоб обмінятися досвідом, знайти відповіді на гострі кадрові питання й підтримати одне одного. HR Camp 2025 став місцем, де спільнота показала свою силу та готовність допомагати країні перемагати.

Головні теми: від кадрових стратегій до майбутнього ринку праці

Програма тривала понад 14 годин і охопила три ключові напрями:

Кадрові стратегії та розвиток команд — як втримати таланти й готувати людей до нових ролей.

Технології та інновації — інструменти автоматизації й HR-tech, що змінюють підхід до роботи вже зараз.

Сила підтримки — як створювати корпоративну культуру, що допомагає командам триматися разом у найважчі часи.

Окремим блоком говорили про реінтеграцію ветеранів та створення інклюзивних робочих місць. Це стратегічний виклик для бізнесу, який формує кадровий резерв майбутньої економіки.

Працевлаштування ветеранів

Кожен учасник HR Camp 2025 отримав у пакеті результати спільного дослідження robota.ua, Міністерства у справах ветеранів та Українського ветеранського фонду (квітень-травень 2025 року). Опитування ветеранів, ветеранок і роботодавців дало змогу виявити головні бар’єри працевлаштування та окреслити шляхи їх подолання.

Основні висновки дослідження:

57% ветеранів і ветеранок стикаються з перешкодами при пошуку роботи після служби.

Найчастіші виклики: невідповідність зарплат очікуванням (37,3%), проблеми зі здоров’ям (36,3%), психоемоційні труднощі (25,5%), дискримінація (23,3%).

Найбільш затребувані навички ветеранів на ринку праці — адаптивність (73%), робота в команді (66,5%) та лідерські компетенції (64,6%).

Серед роботодавців 43,2% надають перевагу кандидатам-ветеранам за умови однакового рівня компетенцій.

Найбільш ефективними заходами підтримки, на думку бізнесу, є перекваліфікація, психологічна допомога та гнучкий графік.

Дослідження показує: успішна реінтеграція ветеранів — це не лише соціальна місія, а й стратегічний ресурс розвитку економіки.

«Ветерани — це люди, завдяки яким ми можемо працювати й жити у вільній країні, — підкреслює CMO robota.ua Юлія Далібук. — Наше завдання — створити для них умови для повернення до мирного життя. Це не лише соціальна відповідальність, а й стратегічна інвестиція, адже вони приносять у бізнес лідерство, стійкість і командний дух».

Щоб ця підтримка була відчутною щодня, команда впроваджує програми адаптації. HRD robota.ua Марина Головко пояснює: «Найважливіше — дати людям відчуття цінності їхнього досвіду й створити командне середовище, у якому цей досвід стає перевагою». Для цього пропонують і додаткові вихідні, і психологічну підтримку.

Соціальна місія: 1,3 млн грн на підтримку фронту

HR Camp 2025 став не лише місцем професійного розвитку, а й потужним благодійним майданчиком. У межах проєкту «Машини, які» спільно з фондом «Повернись живим» вдалося зібрати понад 1,3 млн грн на закупівлю чотирьох квадроциклів для підрозділу К2.

Виступ представників Starlight Media про підтримку ветеранів

Представники Starlight Media поділилися власними історіями взаємодії з ветеранами та тим, як їхній досвід впливає на корпоративні цінності. Виступ перетворився на щиру дискусію про виклики, гумор і спільну відповідальність.

Яна Гончаренко, директорка з комунікацій в Starlight Media:

«Ми дуже просимо, коли йдеться про ветеранську тему, не обов’язково налаштовуватися на серйозний лад. Це точно про вдячність, це точно про повагу, але в результаті це про людські стосунки й взаємодію».

Попереду — HR Camp 2026

Організатори вже анонсували підготовку до HR Camp 2026. Наступного року учасників очікує ще масштабніша програма: більше практичних кейсів від бізнесу, нові інструменти для розвитку ринку праці та окремі блоки, присвячені темам відновлення країни, інтеграції ветеранів, впровадження технологій і підтримки команд у часи війни.

Як зазначив СЕО robota.ua Валерій Решетняк: «Кемп — це простір для діалогу, відкритості та натхнення» — і саме таку атмосферу команда прагне зберегти й розвинути в 2026 році.