HR CAMP 2025 — найбільша HR-пригода року від robota.ua / 25.08.2025 17:47
25.08.2025 17:47
HR CAMP 2025 — найбільша HR-пригода року від robota.ua

11-й HR CAMP від robota.ua відбудеться у Львові й збере понад 600 учасників та 20+ провідних експертів із HR та бізнесу. Це головна подія року для тих, хто працює з талантами, формує сильні команди й рухає вперед HR-ринок в Україні.

Деталі та квитки: hrcamp.robota.ua

Чому варто бути на HR CAMP 2025?

HR CAMP — подія, що виходить далеко за межі формату конференції. Тут поєднуються навчання, потужний нетворкінг і відпочинок у натхненній атмосфері Emily Resort. Місце, де зустрічаються ідеї та люди, щоб створювати нові партнерства й рішення для бізнесу.

За 11 років HR CAMP став головним майданчиком для тих, хто формує майбутнє роботи в Україні. Учасники повертаються звідси не лише з інсайтами та знаннями, а й із конкретними інструментами, які можна впроваджувати в роботу вже наступного дня.

На кемпівців чекає:

  • Keynote-виступи від топових експертів і практиків;
  • Діалоги та панельні дискусії про виклики, трансформації та майбутнє HR;
  • Майстер-класи й брейншторми для прокачки скілів та командних рішень;
  • Afterparty, сюрпризи та багато нетворкінгу з однодумцями.

Цьогорічна сцена HR CAMP збере лідерів, які визначають вектор розвитку українського ринку:

  • Олена Артазей, директорка з людського капіталу «Групи Нафтогаз»
  • Валерій Решетняк, CEO robota.ua
  • Сергій Лозко, директор з інновацій robota.ua
    та інші лідери й практики, які творять майбутнє роботи в Україні.

Благодійна місія

У 2025 році HR CAMP має ще й особливу мету — підтримати українських військових. Частина коштів від продажу квитків буде передана фонду «Повернись живим». Це означає, що кожен учасник конференції робить свій внесок не лише у розвиток себе та своєї команди, а й у спільну перемогу.

Квитки вже у продажу: hrcamp.robota.ua

  • Offline — 18 999 ₴ (участь у Львові, повна програма, фірмовий пакет учасника, кава-брейки, бранч, вечірній фуршет, afterparty, фото- та відеозвіт, доступ до чат-боту, трансфер з Emily Resort до Львова та партнерські знижки на проживання).
  • Online — 6 599 ₴ (доступ до записів і матеріалів спікерів).
