Довженко, Трегубова, Рибалевський, Ісаєнко та інші актори ICTV2 на кінопремії “Золота Дзиґа”: як минула церемонія нагородження

У суботу, 13 вересня, в День українського кіно, у Києві відбулася IX церемонія вручення національної кінопремії “Золота Дзиґа”, яка зібрала найкращих представників українського кіно. Під час церемонії було відзначено 21 лауреата кінопремії: переможців у 19 номінаціях, а також володарів премії “Відкриття року” та премії за внесок у розвиток українського кінематографа. Starlight Media стала генеральним інформаційним партнером події.

Які зірки ICTV2 відвідали подію, як минула церемонія нагородження і, найголовніше, хто ж став переможцями у ключових номінаціях – розповідаємо далі в матеріалі.

Церемонію провели ведучий телеканалу ICTV і національного марафону “Єдині новини” Вадим Карпʼяк і Дарʼя Трегубова – відома українська акторка, зірка серіалу “Коп з минулого”, який вже 22 вересня вийде в ефір ICTV2 з пʼятим фінальним сезоном!

Серед зіркових облич ICTV2 на Національній кінопремії можна було зустріти акторів 12-серійного шпигунського детективу “Митець” Дмитра Рибалевського, Наталю Бабенко і Остапа Ступку. Дату премʼєри “Митця” телеканал повідомить вже зовсім скоро, де глядач зануриться в таємничу історію про майора Скорука, який несподівано з’являється після 2-річного зникнення і намагається дізнатися, що з ним сталося, а також з’ясувати хто він зараз: жертва ворожих спецслужб чи завербований агент рф?

Помітними гостями вечора були й актори серіалу “Служба 112”, який розповість про будні наших героїв – парамедиків, рятувальників та поліцейських. Зіркова команда серіалу завітала на подію у складі Андрія Ісаєнка, Катерини Вишневої, Артема Позняка, а також режисера-постановника проєкту Сергія Сторожева. Коли відбудеться премʼєра серіалу – телеканал повідомить згодом.

На захід завітав і військовий та головний актор драмеді “Повернення” Євген Григорʼєв, який оголошував імʼя переможця у номінації «Найкращий серіал».

“Повернення” – ще одна майбутня премʼєра на ICTV2, яка розповість про виклики для військових, які повертаються до цивільного життя після поранення на війні.

Також особливу увагу привернув Вʼячеслав Довженко – зірка серіалу “АТП Перевізники”.

До церемонії в Українському домі цього дня відбувся також День дебютного кіно з Українською Кіношколою – на екрані показали найкращі дебютні короткометражні фільми українських режисерів, які відібрали фахівці кіноіндустрії. Тож День українського кіно, який цього року відзначали 13 вересня, ознаменувався відразу двома кіноподіями – від показу кінодебютів до відзначення головних здобутків українського кіно за рік.

Цього ж дня представників кіноіндустрії – митців і студентів, майбутніх кінематографістів – із Днем українського кіно привітав Президент України Володимир Зеленський. Він відзначив кінодіячів державними нагородами та присвоїв почесні звання.

Власне церемонія нагородження Кінопремії розпочалася із вручення спеціальних відзнак кінодіячам від Міністерства культури та стратегічних комунікацій та Верховної Ради. Відзнаки вручали т.в.о. Міністра культури та стратегічних комунікацій Тетяна Бережна та Голова Державного агентства України з питань кіно Андрій Осіпов.

За музичну частину вечора відповідав бенд “Оркестр 59” – музичний проєкт Культурних сил України.

Переможцями IX Національної Кінопремії “Золота Дзиґа” стали:

1. Премія за внесок у розвиток українського кінематографа

Андрій Різоль

2. Найкраща чоловіча роль другого плану

Василь Кухарський — «Редакція» (посмертно)

3. Найкраща жіноча роль другого плану

Ніна Набока — «Будинок «Слово». Нескінчений роман»

4. Найкраща робота художника-постановника

Шевкет Сейдаметов — «Будинок «Слово». Нескінчений роман»

5. Найкраща музика

Алла Загайкевич — «Будинок «Слово». Нескінчений роман»

6. Найкраща пісня

«That ain’t me» — «БожеВільні» (музика і слова — Хосейн Мірзаголі)

7. Найкращий грим

Сергій Маурін — «БожеВільні»

8. Найкращий дизайн костюмів

Тетяна Кремень — «Ти мене любиш?»

9. Найкращий звук

Михайло Закутський — «Стрічка часу»

10. Найкращий монтаж

Марина Майковська та Віктор Онисько (посмертно) — «Фрагменти льоду»

11. Найкращий сценарій

Тарас Томенко та Любов Якимчук — «Будинок «Слово». Нескінчений роман»

12. Найкраща операторська робота

Олександр Рощин — «Стрічка часу»

13. Найкраща жіноча роль

Карина Химчук — «Ти мене любиш?»

14. Найкраща чоловіча роль

Костянтин Темляк — «БожеВільні»

15. Найкращий короткометражний ігровий фільм (імені Ю. А. Мінзянова)

«Чорничне літо» — реж. Марія Кондакова, прод. Ольга Брегман та Наталія Лібет

16. Найкращий короткометражний документальний фільм

«Там, де закінчується Росія» — реж. Олексій Радинський, прод. Люба Кнорозок

17. Найкращий серіал

«Homo amans» — реж. Саша Лідаговський, прод. Еліна Високовська та Анісія Лідаговська

18. Найкращий документальний фільм

«Порцелянова війна» — реж. Слава Леонтьєв

19. Відкриття року

Марія Стоянова

20. Найкраща режисерська робота (імені Ю. Г. Іллєнка)

Тарас Томенко («Будинок «Слово». Нескінчений роман»)

21. Найкращий фільм

“Будинок «Слово». Нескінчений роман» (прод. Олег Щербина, Юлія Чернявська, Пилип Іллєнко, Ростислав Мартинюк, реж. Тарас Томенко)

Телеверсія церемонії нагородження "Золота Дзиґа" буде показана в ефірі телеканалу "Твоє кіно. Relax" 11 жовтня о 22:00.













Довженко, Трегубова, Рибалевський, Ісаєнко та інші актори ICTV2 на кінопремії “Золота Дзиґа”: як минула церемонія нагородження / 7 фотографий

Фото: Українська кіноакадемія, Золота Дзиґа, Starlight Media