У Києві вручили «Золоту Дзиґу»: оголошено лауреатів IX Національної Кінопремії

У Києві відбулася урочиста церемонія нагородження лауреатів IX Національної Кінопремії «Золота Дзиґа». Переможців цьогоріч визначали у 19 номінаціях. До церемонії в Українському домі цього дня відбувся також День дебютного кіно з Українською Кіношколою – на екрані показали найкращі дебютні короткометражні фільми українських режисерів, які відібрали фахівці кіноіндустрії. Тож День українського кіно, який цього року відзначали 13 вересня, ознаменувався зразу двома кіноподіями – від показу кінодебютів до відзначення головних здобутків українського кіно за рік.

Цього ж дня представників кіноіндустрії – митців і студентів, майбутніх кінематографістів – із Днем українського кіно привітав Президент України Володимир Зеленський. Він відзначив кінодіячів державними нагородами та присвоїв почесні звання.

Церемонія нагородження Кінопремії розпочалася із вручення спеціальних відзнак кінодіячам від Міністерства культури та стратегічних комунікацій та Верховної Ради. Відзнаки вручали т.в.о. Міністра культури та стратегічних комунікацій Тетяна Бережна та Голова Державного агентства України з питань кіно Андрій Осіпов.

«Кіно – це більше ніж мистецтво і культура, – зазначила т.в.о. Міністра культури та стратегічних комунікацій Тетяна Бережна. – Це надзвичайно відповідальний процес зараз. Україна в центрі уваги. Все, що ми знімаємо, дивляться наші міжнародні партнери. Кіно – це не тільки меморіалізація, не лише фільмування нашої історії. Це максимально потужний голос України у світі зараз».

«Золота Дзиґа» – це окраса українського кінематографа, національна подія, яка визначає найкращих і водночас формує смаки та тренди, – сказав на церемонії Голова Державного агентства України з питань кіно Андрій Осіпов. – Для переможців ця нагорода – не лише визнання, а й відповідальність: уже наступного року вони мають підтвердити свій високий професіоналізм і своє право бути на вершині українського кіноолімпу. Адже поруч із ними – надзвичайно талановиті і креативні колеги, які були за крок від перемоги й вже готові довести, що саме вони є найкращими. Така чесна конкуренція потрібна нашому кіно, адже вона робить його сильнішим. Змагання наступного року буде ще більш складним. Дякую українським кіноакадемікам за чесну і відповідальну роботу! Браво професійній команді «Золотої Дзиґи» за багаторічну чудову роботу! Слава українському кіно! Слава Україні!».

Виконавча директорка Української Кіноакадемії Анна Мачух зазначила: «Ми боремось за нашу країну, наші життя і нашу культуру. Знімати кіно сьогодні – це вже не просто про мистецтво. Це про збереження нашої ідентичності, памʼяті і голосів українців. Дякуємо нашим захисникам та захисницям за те, що ми маємо змогу знімати кіно!».

Ведучими церемонії стали ведучий каналу ICTV, журналіст та радіоведучий Вадим Карп’як та режисерка й акторка Даша Трегубова. За музичну частину вечора відповідав бенд «Оркестр 59» – музичний проєкт Культурних сил України. Під час церемонії було відзначено 21 лауреата Кінопремії: переможців у 19 номінаціях, а також володарів Премії «Відкриття року» та Премії за внесок у розвиток українського кінематографа.

Переможці IX Національної Кінопремії «Золота Дзиґа»:

Премія за внесок у розвиток українського кінематографа

Андрій Різоль

Найкраща чоловіча роль другого плану

Василь Кухарський — «Редакція» (посмертно)

Найкраща жіноча роль другого плану

Ніна Набока — «Будинок «Слово». Нескінчений роман»

Найкраща робота художника-постановника

Шевкет Сейдаметов — «Будинок «Слово». Нескінчений роман»

Найкраща музика

Алла Загайкевич — «Будинок «Слово». Нескінчений роман»

Найкраща пісня

«That ain’t me» — «БожеВільні» (музика і слова — Хосейн Мірзаголі)

Найкращий грим

Сергій Маурін — «БожеВільні»

Найкращий дизайн костюмів

Тетяна Кремень — «Ти мене любиш?»

Найкращий звук

Михайло Закутський — «Стрічка часу»

Найкращий монтаж

Марина Майковська та Віктор Онисько (посмертно) — «Фрагменти льоду»

Найкращий сценарій

Тарас Томенко та Любов Якимчук — «Будинок «Слово». Нескінчений роман»

Найкраща операторська робота

Олександр Рощин — «Стрічка часу»

Найкраща жіноча роль

Карина Химчук — «Ти мене любиш?»

Найкраща чоловіча роль

Костянтин Темляк — «БожеВільні»

Найкращий короткометражний ігровий фільм (імені Ю. А. Мінзянова)

«Чорничне літо» — реж. Марія Кондакова, прод. Ольга Брегман та Наталія Лібет

Найкращий короткометражний документальний фільм

«Там, де закінчується Росія» — реж. Олексій Радинський, прод. Люба Кнорозок

Найкращий серіал

«Homo amans» — реж. Саша Лідаговський, прод. Еліна Високовська та Анісія Лідаговська

Найкращий документальний фільм

«Порцелянова війна» — реж. Слава Леонтьєв

Відкриття року

Марія Стоянова

Найкраща режисерська робота (імені Ю. Г. Іллєнка)

Тарас Томенко («Будинок «Слово». Нескінчений роман»)

Найкращий фільм

«Будинок «Слово». Нескінчений роман» (прод. Олег Щербина, Юлія Чернявська, Пилип Іллєнко, Ростислав Мартинюк, реж. Тарас Томенко)

Телеверсія церемонії нагородження «Золота Дзиґа» буде показана в ефірі телеканалу «Твоє кіно. Relax» 11 жовтня о 22:00.

