“Заїхала до супермаркету і купила блоки шоколаду на фронт, нехай буде їм трохи насолоди після варварів”: Олена Фроляк розповіла про своє життя у війну

Війна, безсумнівно, змінила кожного українця: від дрібних побутових моментів до глобального переосмислення всього життя та чіткого усвідомлення, що є насправді важливим.

Керівниця інформаційної служби ICTV та ведуча марафону “Єдині новини” Олена Фроляк поділилася речами, які усвідомила за останні півтора року, а також розповіла, чого її навчила війна.

“Я стала частіше дякувати, жити щодня як востаннє та вірити”

Олена Фроляк зізнається, що війна навчила її вірити, чекати, бути смиренною, сильною і жити щодня, як востаннє. Навчила більше цінувати те, що маємо, і продовжувати щось планувати, як би важко і, можливо, нереально, це не було.

“Я стала більш дисциплінованою, стала частіше дякувати — Богу, родині, колегам, Збройним силам України, Генеральному штабу, лікарям, рятувальникам за те, що прожили ще один день, за те, що всі живі та здорові”, — каже телеведуча.

“Мене щодня вражають наші люди!”

Ведуча ICTV кожного дня захоплюється силою духу, сміливістю та професіоналізмом українців, попри надскладні умови.

“Мене щодня вражають багато людей! Наші енергетики, які взимку на морозі повертали світло. Рятувальники, які розбирають завали. Люди, які у Херсоні рятували людей, їхню худобу, котів, собак. Волонтери, які донатять, їдуть на передову з ліками, гуманітарними вантажами, амуніцією, роблять ремонти, поки до осені є час. Лікарі, що оперують під час бомбардувань. А скільки молодих хлопців та дівчат на передовій! А які дива творять лікарі та реабілітологи.

Робота наших журналістів вражає! Знімання під час тривоги, обстріли, ракетні удари — це все перемоги наших журналістів, редакторів, ведучих. Журналісти включаються, а там прилітає, розривається. Ще немає відбою повітряної тривоги, а наші харківські, запорізькі, миколаївські, херсонські, дніпровські кореспонденти з операторами вже мчать на місце подій. Герої — це не те слово!” — захоплено розповідає Олена.

“Як можу, допомагаю…”

Олена Фроляк знаходиться постійно на звʼязку з волонтеркою Анею, яка сама їздить на передову до хлопців і везе все, що вони замовляють: “Я з нею на зв’язку і, як можу, допомагаю… Броніки, каски, індивідуальні аптечки, амуніція, термобілизна. Одного разу я запитала в Ані: “А що хлопцям хочеться особливого?” А вона каже: “Шоколаду!” Я пам’ятаю, як заїхала до супермаркету і купила блоки шоколаду, нехай буде їм трохи насолоди після варварів….

“Останні півтора року багато читаю”

Відома телеведуча зізнається, що від початку повномасштабного вторгнення занурилась у світ книжок і обожнює так проводити своє дозвілля.

“Останні півтора року я багато читаю, точніше сказати ковтаю книжки. З останнього “Книжкового Арсеналу” вийшла з такою купою новинок, що мене за ними не було видно”.

“Й надалі планую життя”

“Я й надалі наполегливо планую життя, як ми це робили до війни. Дуже подобається вислів: “У кого немає планів, той планує невдачу”, — каже Олена Фроляк.

Джерело: WoMo