Мы в Facebook Наш Instagram Юмор ICTV Сериалы ICTV
Онлайн Факты Проекты ТВ-Программа Сериалы
Мы в Facebook Наш Instagram Юмор ICTV Сериалы ICTV
Главная / “Заїхала до супермаркету і купила блоки шоколаду на фронт, нехай буде їм трохи насолоди після варварів”: Олена Фроляк розповіла про своє життя у війну / 30.08.2023 18:32
30.08.2023 18:32
Поделиться

“Заїхала до супермаркету і купила блоки шоколаду на фронт, нехай буде їм трохи насолоди після варварів”: Олена Фроляк розповіла про своє життя у війну

“Заїхала до супермаркету і купила блоки шоколаду на фронт, нехай буде їм трохи насолоди після варварів”: Олена Фроляк розповіла про своє життя у війну

Війна, безсумнівно, змінила кожного українця: від дрібних побутових моментів до глобального переосмислення всього життя та чіткого усвідомлення, що є насправді важливим.

Керівниця інформаційної служби ICTV та ведуча марафону “Єдині новини” Олена Фроляк поділилася речами, які усвідомила за останні півтора року, а також розповіла, чого її навчила війна. 

“Я стала частіше дякувати, жити щодня як востаннє та вірити”

Олена Фроляк зізнається, що війна навчила її вірити, чекати, бути смиренною, сильною і жити щодня, як востаннє. Навчила більше цінувати те, що маємо, і продовжувати щось планувати, як би важко і, можливо, нереально, це не було.

“Я стала більш дисциплінованою, стала частіше дякувати — Богу, родині, колегам, Збройним силам України, Генеральному штабу, лікарям, рятувальникам за те, що прожили ще один день, за те, що всі живі та здорові”, — каже телеведуча.

“Мене щодня вражають наші люди!”

Ведуча ICTV кожного дня захоплюється силою духу, сміливістю та професіоналізмом українців, попри надскладні умови.

“Мене щодня вражають багато людей! Наші енергетики, які взимку на морозі повертали світло. Рятувальники, які розбирають завали. Люди, які у Херсоні рятували людей, їхню худобу, котів, собак. Волонтери, які донатять, їдуть на передову з ліками, гуманітарними вантажами, амуніцією, роблять ремонти, поки до осені є час. Лікарі, що оперують під час бомбардувань. А скільки молодих хлопців та дівчат на передовій! А які дива творять лікарі та реабілітологи. 

Робота наших журналістів вражає! Знімання під час тривоги, обстріли, ракетні удари — це все перемоги наших журналістів, редакторів, ведучих. Журналісти включаються, а там прилітає, розривається. Ще немає відбою повітряної тривоги, а наші харківські, запорізькі, миколаївські, херсонські, дніпровські кореспонденти з операторами вже мчать на місце подій. Герої — це не те слово!” — захоплено розповідає Олена.

Также по теме: "Выспался и ночью не было гула сирен – уже идеально”: Елена Фроляк рассказала о своем "идеальном утре" «Не знала ні слова українською» – ведуча новин Олена Фроляк зізналась, як після переїзду в Україну вивчала мову з нуля, і дала свої поради Забота о себе во время войны: Елена Фроляк рассказала с чего начать, чтобы укрепить тело и дух

“Як можу, допомагаю…”

Олена Фроляк знаходиться постійно на звʼязку з волонтеркою Анею, яка сама їздить на передову до хлопців і везе все, що вони замовляють: Я з нею на зв’язку і, як можу, допомагаю… Броніки, каски, індивідуальні аптечки, амуніція, термобілизна. Одного разу я запитала в Ані: “А що хлопцям хочеться особливого?” А вона каже: “Шоколаду!” Я пам’ятаю, як заїхала до супермаркету і купила блоки шоколаду, нехай буде їм трохи насолоди після варварів….

“Останні півтора року багато читаю”

Відома телеведуча зізнається, що від початку повномасштабного вторгнення занурилась у світ книжок і обожнює так проводити своє дозвілля.

“Останні півтора року я багато читаю, точніше сказати ковтаю книжки. З останнього “Книжкового Арсеналу” вийшла з такою купою новинок, що мене за ними не було видно”.

“Й надалі планую життя”

“Я й надалі наполегливо планую життя, як ми це робили до війни. Дуже подобається вислів: “У кого немає планів, той планує невдачу”, — каже Олена Фроляк.

Джерело: WoMo

Теги: війна в Україні, Олена Фроляк
30.08.2023 18:32

Топ-видео

00:30
52:32
44:53
46:03
Показать еще

Горячие материалы

Віталій Кличко про синів, політику і особисте життя: відверті зізнання мера Києва

Каст сериала «Митець»: кто эти актеры и где вы могли видеть их раньше

Діти військових, які проходять реабілітацію в центрах RECOVERY, вивели збірні України й Азербайджану на матч у Кракові

Перевірка на міцність: Зірки ICTV2 випробували себе в нічному страйкбольному матчі. Навіщо це треба цивільним під час війни?
Показать еще

Ведущие канала

Елена Фроляк Станислав Боклан Константин Стогний Вадим Карпьяк Оксана Соколова
Показать еще

Смотрите на ICTV

Участковый с ДВРЗ Сейчас в эфире Бесславные ублюдки 13:05 Uncharted: Неизведанное 16:00
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь
    ВВЕРХ