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Главная / Ведущие ICTV отпраздновали День Рождения StarlightMedia и вспомнили, как начинали карьеру / 22.11.2019 17:50
22.11.2019 17:50
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Ведущие ICTV отпраздновали День Рождения StarlightMedia и вспомнили, как начинали карьеру

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21 ноября – Всемирный день телевидения. Сегодня ведущие ICTV не только принимают поздравления, но и вспоминают с чего начиналась их карьера.

Оксана Гутцайт

Ведущая программ «Факты» и «Факты недели. 100 минут»

Всё в моей жизни происходит самым невероятным образом, сказочная история знакомства с мужем и такая же фантастическая ситуация с работой на тв.

И вы можете не верить, но на телевидение я попала случайно, было это в 2004 году.

Забежала в салон красоты, а там девушка рассказывала парикмахеру о том, что открывается новый телеканал и она набирает людей. Тогда я не постеснялась и поинтересовалась можно ли прийти на кастинг, ведь у меня уже был опыт работы на радио.

Прошла пробы, даже съездила на съемку, но вскоре познакомилась с Алексеем Маргиева (бывший шеф-редактор спортивных новостей на Новом канале), которого считаю своим проводником в телевизионную жизнь, именно он предложил мне пройти собеседование в программу «Спортрепортер». А в 2015 году узнала, что «Факты» ищут ведущего, и хотя нужен был мужчина, я пошла на пробы. Утвердили меня быстро.

Сразу в эфир, конечно, не выпустили, но со временем стали доверять и это. Впоследствии предложили работать вечером. Помню, как ночью  мы возвращались домой в брендированных автобусах телеканала, казалось, что весь мир на меня смотрел.

Тогда многому пришлось учиться: сценической речи, дополнительно ходила на уроки украинского языка, ведь я выросла в Харькове, в русскоязычной среде, много времени уделяла дикции. Книги вслух читала даже в общественном транспорте, теперь смешно вспоминать как люди с подозрением смотрели на меня в метро.

Сергей Кудимов

Ведущий программы «Факты недели. 100 минут»

У меня была мечта – хотел стать военным. Но где-то там сверху на меня были другие планы. И я оказался на филфаке Житомирского государственного педагогического института имени Ивана Франко.

После третьего курса, во время летней практики, я работал в детском лагере «Артек». Когда вернулся в университет, стал активным: начал организовывать постановки, проводить конкурсы. Один из моих преподавателей это отметил. И предложил пойти в редакцию на житомирский телеканал. Его жена работала там редактором и искала журналистов.

Туда я пришел не просто уверенным. А самоуверенным. Думал, что уже знаю как писать, снимать сюжеты. Это продолжалось до первого редакционного задания. Меня отправили с опытным журналистом на съемки. Это была сессия областного совета. Через десять минут у меня застыла рука. Поскольку, записывал все. Потому что просто не понимал – что важно, а что – нет.

Сейчас смешно вспоминать, как рождались тексты тех сюжетов. Компьютеры были только у директора и бухгалтера. Поэтому журналисты брали ручку в руку. И писали на бумаге – формата А-4 – который с одной стороны был отработан. Затем этот текст читал редактор. Он исправлял, перечёркивал. После чего приходилось брать новый лист и переписывать уже с его правками.

В 2004 году я получил телефонный звонок из Киева. Там как раз создавали новый телеканал и они искали журналистов. Мне предложили работать в столице. Приехал, помню, и фактически четыре дня протирал штаны в ньюзруме. Ведь темы, которые предлагал – резали. На пятый день редакционные боги сжалились. И отправили снимать материал о сносе дач из-за строительства моста.

Из Киева в Житомир я вернулся с твердым убеждением, что мне не позвонят. Ошибся. Тот день не забуду никогда. Утром жена сообщила, что беременна. А через час позвонили из Киева. Мы Вас берем. Что делать? Карьера или семья? Я, честно говоря, склонялся остаться. Но жена сказала – езжай.

В 2015 году пришел на ICTV. На кастинге очень волновался. В студии даже колени дрожали. А голос предательски отказывал. Хотя надо было просто прочитать подводки к сюжету.

Как оказалось, журналист с микрофоном в поле и журналист в студии – это две огромные разницы. Одним словом, что-то я там начитал. Несколько недель ждал ответа. Честно говоря, хотелось быстрее узнать результат, готов был услышать – даже «нет». Но в финале утвердили меня.

Юлия Зорий

Ведущая программы «Утро в Большом городе»

Моя карьера на ТВ началась с выпуска новостей на радио. (Смеется). Мы проходили информационную практику в университете, и я попала в местную телерадиокомпанию. Смотрела как снимают сюжеты, готовят выпуски новостей на радио и пишут материалы. Благодаря хорошей дикции мне единственной разрешили прочитать текст в прямом эфире. О, сколько было радости! Словами не передать. Потом меня официально взяли редактором и диктором новостей на радиостанцию.

Я сразу приступила к своим обязанностям, собирала актуальную информацию, формировала выпуск новостей и выдавала его в эфир. И так каждый час. К счастью, никто меня не отвлекал и другой работой не нагружал.

Когда-то давно, еще будучи в университете, я приезжала Киев и приходила на ICTV, чтобы попроситься на практику, но охрана меня не пустила.

Сказали, что нужно договариваться о встречах, а с кем договариваться я не знала. Так я «поцеловала двери» и ушла, но зато спасутся 13 лет вернулась ведущей «Утро в большом городе».

Антон Равицкий

Ведущий программы «Утро в Большом Городе»

Честно говоря, изначально меня не интересовала работа в кадре. На одном из одесских телеканалов я был оператором — снимал новости, рекламу. Потом какое-то время работал режиссером прямых эфиров, занимался развлекательными проектами и утренними политическими шоу. Время от времени меня пытались затащить в кадр, но я не поддавался.

А в 2009 году все-таки стал ведущим новостей. Канал искал среди своих того, кто сможет с умным видом рассказывать людям новости. На меня одели очки и сказали, что в таком виде я похож на интеллигента. Так и начал работать на прямых эфирах, причем неделю читал новости на русском, а неделю — на украинском языке.

А со временем я узнал, что на ICTV ищут человека, которому для хорошего настроения не обязательно спать. Тогда понял – это работа для меня. Так началось “Утро в большом городе”. Я практически мечтал о таком настроенческом, активном проекте, а он взял и материализовался в моей жизни.

Перед тем, как попасть на кастинг в Киев, я работал ведущим вечерних новостей. Политические обсуждения, серьёзные гости в студии. Ещё немного и я мог совершить непоправимое, – начать работать по профессии,- стать политологом. Но ICTV меня спас.

Анна Афендикова

Ведущая «Надзвичайні новини»

Моя работа на ТВ началась именно с ICTV. Чуть больше 5 лет назад вынужденно пришлось переехать из родного города в Киев. До этого я работала совершенно в другой сфере, но смена места жительства повлекла за собой желание кардинально поменять себя и в профессиональном плане. И вот пути поиска себя неожиданным образом привели на любимый телеканал.

Константин Петрович как раз искал себе нового помощника.  Но, честно признаюсь, никогда даже и предположить не могла, что стану телеведущей. Для меня это было просто из области фантастики:  я с детства боялась камеры, терялась и просто ненавидела свой голоc. Плюс ко всему я говорю на русском, а новости на украинском языке…в общем это точно было от меня очень далеко.  До определенного момента. После которого я окончательно убедилась, что все случайности неслучайны, и каждый человек нам в жизни встречается не просто так.

Полтора года назад мне снова захотелось каких-то перемен и именно в этот момент мой шеф предложил попробовать себя в роли телеведущей. И я решилась. Это был вызов себе и своим страхам.

И вот, оказалось, что он увидел во мне то, чего я сама разглядеть не могла. Пожалуй, я никогда в жизни не забуду свой первый эфир. Даже замуж выходить мне не было так страшно и волнительно. Дрожали ноги, руки, сердце выпрыгивало, голос подводил. В нашей редакции работают просто потрясающие люди, с шикарным чувством юмора, который в самых сложных и страшных ситуациях очень поддерживают. Если честно, я себя в другом месте уже даже не представляю.

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Теги: Анна Афендикова, Антон Равицький, ведучі ICTV, Оксана Гутцайт, Сергей Кудимов, Юлія Зорій
22.11.2019 17:50
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