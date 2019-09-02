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Главная / Звезды ICTV показали раритетные школьные фото и поделились воспоминаниями с праздника Первого звонка / 02.09.2019 15:55
02.09.2019 15:55
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Звезды ICTV показали раритетные школьные фото и поделились воспоминаниями с праздника Первого звонка

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В праздник Первого звонка ведущие ICTV – Анастасия Мазур, Антон Равицкий, Виктория Сеник, Юлия Зорий, Павел Казарин – решили окунуться в далекие воспоминания и рассказать о том, как готовились к первому дню в школе и с какими эмоциями встречали этот праздник.

Настя_Мазур

Анастасия Мазур – «Факты»

Первый звонок любила всегда, больше чем последний. После летних каникул хотелось к друзьям, одноклассникам, даже на уроки. А еще все новенькое – тетради, ручки, карандаши, книги… как я любила готовиться к новому учебному году. Родители покупали новую одежду… Это был реально праздник.

Равицкий

Антон Равицкий – «Утро в Большом Городе»

Мне повезло: родители – люди творческой профессии, поэтому были не слишком серьезными в отношении этих дат. Несколько лет подряд я вообще не появлялся на первый звонок, ибо был кое-где вместе с родителями. А затем участвовал в школьных спектаклях, поэтому 1 сентября было достаточно веселым, пока другие грустили по лету.

Вікторія_Сеник

Виктория Сеник – «Чрезвычайные новости»

Первый звонок – всегда испытание. Лучшая форма, пышные банты, красивые кудри и изощренные туфельки, поэтому последний месяц лета мы с мамой тратили именно на то, чтобы быть лучшими. Мамины старательные усилия всегда оправдывали себя в отличие от меня. Обязательно накануне первого звонка я умудрялась побить колени. Конечно, на фоне «маминых усилий» и прекрасного наряда никто не обращал внимания на мои окровавленные ноги, но у мамы сердце обливалось кровью, когда ее девочка была похожа на прыткую хулиганку с разбитыми ногами.

Зорий

Юлия Зорий – «Утро в Большом Городе»

В конце лета я всегда ждала 1 сентября, потому что обожала сам процесс подготовки к школе: выбирать новый дневник, тетради, пенал, карандаши, ручки и так далее. В школу, как правило, мне покупали новую одежду, поэтому очень хотелось надеть его и пойти на 1 сентября как «новая копейка». Увидеть своих одноклассников, поделиться впечатлениями о лете, рассказать интересные истории и тому подобное.

Паша_Казарін_2

Павел Казарин – «Утро в Большом Городе»

Когда ты учишься – жизнь распланирована по полочкам. Лето заканчивается строго по календарю, новый год – промежуток между четвертями, каждая неделя четко распланирована. И так длится долгих десять лет. Иногда я по этому скучаю. Но чаще – нет.

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Теги: 1 вересня, Анастасія Мазур, Антон Равицький, Вікторія Сеник, Павло Казарин, Юлія Зорій
02.09.2019 15:55
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