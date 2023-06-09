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Главная / Ведущая ICTV Юлия Зорий рассказала, верит ли в женскую дружбу / 09.06.2023 16:24
09.06.2023 16:24
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Ведущая ICTV Юлия Зорий рассказала, верит ли в женскую дружбу

Ведущая ICTV Юлия Зорий рассказала, верит ли в женскую дружбу

Ведущая программы Утро в большом городе, жена министра обороны Юлия Зорий призналась эксклюзивно Фактам, что, несмотря на широкий круг знакомых, у нее немного друзей. По ее словам, время показало, что настоящих друзей не должно быть много, потому что здесь главное качество, а не количество. Сейчас возле себя звезда собрала только проверенных людей, кому полностью доверяет. И на собственном опыте убедилась, что женская дружба существует.

Уже много лет Юлия дружит с известной телеведущей Талой Калатай, и с годами дружба стала только крепче. Кстати, именно она познакомила Юлю с будущим мужем — министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

— В своих друзьях я уверена едва ли не на 100%, потому что мы многое успели пройти вместе — и радостного, и грустного; мы работали над взаимопониманием; мы ссорились и прощали, потому что ценили друг друга и ту дружбу, которую нам посчастливилось иметь.

Я верю в женскую дружбу, в дружбу между мужчиной и женщиной — я верю в доверительные и искренние отношения между людьми.

За время войны я это особенно остро осознала. Мне точно было бы сложнее справляться со всем без поддержки и любви моих дорогих друзей, — говорит телеведущая.

Также по теме: Як поводитися з тими, хто повернувся з фронту: поради психологині Юлії Зорій Як справлятися з тривожним станом: поради психолога На расстоянии, но рядом: Юлия Зорий рассказала об отношениях с Алексеем Резниковым во время войны
Теги: Ранок у Великому Місті, Юлія Зорій
09.06.2023 16:24

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