Вадим Карпʼяк став ведучим ​​Всеукраїнської премії «Тато Року 2023»

В умовах війни українські тати стали на захист своїх родин і всіх дітей України. Аби відзначити мужність чоловіків і підтримати тат, які захищають життя і наше щасливе майбутнє, в Україні проводять Всеукраїнську премію “Тато року”. Імена переможців стануть відомі 5 листопада на церемонії нагородження, ведучим якої став ведучий телеканалу ICTV та національного марафону “Єдині новини” Вадим Карпʼяк.

Учасниками Всеукраїнської премії стали номінанти у 8 категоріях “Тато інфлюенсер”, “Тато бізнесмен”, “Тато комунальник”, “Тато волонтер”, “Тато військовий”, Тато-діяч культури”, “Тато-медик”, “Тато освітянин”.

Започаткована 2019 року премія покликана вшанувати чоловіків, які не тільки зуміли реалізувати свій потенціал у професійному сенсі, а й відбулися як усвідомлені та включені в життя родини татусі.

Зокрема, за звання Тато року 2023 змагаються актор-військовий ЗСУ Олег Шульга, відомий за серіалами “Доброволець”, “Позивний “Бандерас” та фільмом “Довбуш”, телеведучий Григорий Решетнік, піаніст Євген Хмара, фронтмен гурту “Бумбокс” Андрій Хливнюк, актор серіалів “Козаки. Абсолютно брехлива історія” та “Юрчишини” Дмитро Вівчарюк, соліст гурту «Антитіла» Тарас Тополя, шоумен Слава Дьомін.

Також у номінаціях представлені не тільки медійні татусі, а й мужні українці, які, як справжні кіборги, щодня дають нам відчуття безпеки, незважаючи на обставини сьогодення. Проголосувати за кандидата можна на сайті премії.

Проєкт не має комерційної мети, прибуток буде направлено на лікування тат, постраждалих від війни. Під час івенту планується благодійний аукціон.

Організатор премії – медіакомпанія EdiMedia Ukraine.

Всенародне онлайн-голосування триває до 02 листопада. За пiдсумками двох етапiв голосування визначатимуться переможці у кожній номiнацiї.